Workshop do setor de TIC movimenta Brasília nesta semana

Nos próximos dias, 20 e 21 de julho, acontece em Brasília a quarta edição do Workshop ABEP-TIC, promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de TIC (ABEP-TIC). Realizado sempre na capital federal, o evento promove um importante encontro entre diretores técnicos, administrativos, financeiros e jurídicos das Associadas ABEP-TIC, bem como autoridades dos três poderes dos estados e do DF, com objetivo de debater temas relevantes do setor em busca da melhoria dos serviços prestados à população. A cerimônia de premiação do “Índice ABEP-TIC de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital” é um dos pontos altos do workshop, pois revela os estados que saem na frente quando o assunto é maturidade e eficiência digital.

O IV Workshop ABEP-TIC conta com dois painéis temáticos. O painel “O papel dos CFOs na era digital: TIC e inovação na tomada de decisões”, tem presença confirmada de José Leal, presidente da Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul (PROCERGS) e presidente das Associadas da ABEP-TIC, e do Dr. Alex Monteiro, vice-presidente de administração do Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Rio de Janeiro (PRODERJ). Já, o painel “Desafios econômicos dos CFOs em um cenário de incertezas 2023/2024”, conta com participação de César Vidotto, diretor administrativo financeiro da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI-MT), e César Augusto Bergo, professor de Especialização em Mercado Financeiro da UnB e conselheiro do Conselho Regional de Economia (CORECON-DF). Ambos ocorrem na tarde do dia 20, com moderação de jornalistas do portal especializado em notícias do setor, Convergência Digital.

Cerca de 18 palestras completam a programação do evento, nos dias 20 e 21, com temas variados, como “Cloud security: perspectivas para 2023 e próximos anos”, “Prevenção de fraudes em sistemas utilizando biometria comportamental”, “Tecnologias exponenciais no setor público”, “A Jornada da transformação digital em finanças" e "Governança de dados e governança da inteligência artificial em iniciativas de governo".

A solenidade de Premiação do “Índice ABEP-TIC” acontece às 19h do dia 20, e conta com a presença do presidente do conselho das Associadas da ABEP-TIC, José Leal; da chefe de operações do BID Brasil, Paola Arrunátegui; do secretário de governo digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Rogério Souza Mascarenhas; e do diretor de relacionamento com clientes do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), André de Cesero.

Destaque ainda para a participação da Dra. Edimara Mezzomo Luciano, professora Titular da Escola de Negócios da PUCRS, e de Lara Brainer, diretora da Central de Compras Públicas do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos

Conheça o Índice ABEP-TIC

O Índice de Oferta de Serviços Digitais foi desenvolvido pela ABEP-TIC com o objetivo de medir o nível de maturidade digital dos estados compor, por meio de indicadores, o pilar de eficiência da máquina pública, que integra a avaliação feita para o Ranking de Competitividade dos Estados, realizado anualmente pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

A ABEP-TIC investiu na criação desse Índice com o objetivo de levar a Tecnologia da Informação e Comunicação para a pauta da discussão pública de desenvolvimento do país, considerando o ambiente digital como a nova realidade da sociedade. Construído a partir da definição da metodologia e compilação de dados originados de pesquisas realizadas, o trabalho conta com o efetivo apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia (SGD).

Serviço: IV Workshop ABEP-TIC

Data: 20 e 21 de julho de 2023

Local: Windsor Plaza Brasília - SHS Qd. 05 Bloco H - Asa Sul, Brasília/DF

Público-alvo: diretores técnicos, administrativos/financeiros e jurídicos das empresas públicas de TIC

Inscrições: https://shre.ink/98s