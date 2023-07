Recesso escolar da rede estadual começa na próxima quarta-feira (19)

Dando continuidade ao calendário escolar de 2023, a rede estadual de ensino se prepara para uma pausa. O recesso escolar ocorre entre os dias 19 e 30 de julho. O retorno das aulas no segundo semestre do ano letivo está marcado para o dia 31 de julho.

Nos dias 19, 20 e 21 de julho, ocorre a segunda edição da Jornada Pedagógica de 2023 para os docentes da rede estadual. A transmissão acontece pelo canal do YouTube TV Seduc RS.

Ainda, no decorrer do ano, serão realizadas avaliações diagnósticas e formativas, bem como ocorrerá mais uma edição das provas do Sistema de Avaliação Escolar do Rio Grande do Sul (Saers).

Calendário escolar 2023

Plantão

Para garantir atendimento à comunidade escolar durante o período, as escolas da rede estadual funcionarão em regime de plantão ao longo do recesso.

As instituições de turno único devem fazer plantão conforme o horário de funcionamento, que pode ser das 9h às 12h, das 13h às 16h ou das 18h às 21h.

Escolas de dois turnos devem funcionar das 8h às 13h ou das 12h às 17h.E asque funcionam nos três turnos (manhã, tarde e noite) também têm duas opções de funcionamento:das 8h às 14h ou das 14h às 20h.

Confira o calendário completo

19/7 a 30/7 – Recesso Escolar

31/7 – Início do segundo semestre

19/7 a 21/7 – Jornada Pedagógica

22/12 – Término do segundo semestre