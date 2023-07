Projeto isenta de IR ganhos obtidos por agricultor familiar com serviços de turismo rural

Câmara dos Deputados Há 2 horas Em Câmara dos Deputados Projeto amplia anistia por atraso na entrega de guia do FGTS com fato gerador Bruno Spada/ Câmara dos Deputados Marco Bertaiolli, autor do projeto O Projeto de Lei 554/23 prevê a anistia de infrações e a anulação das multas...