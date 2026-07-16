Quinta, 16 de Julho de 2026
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Crédito do FGTS para Santas Casas é prorrogado até 2030

Texto aprovado pelo Senado vai à sanção presidencial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/07/2026 às 00h20
Crédito do FGTS para Santas Casas é prorrogado até 2030
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (15) o projeto de lei (PL) que prorroga até 2030 o prazo para a aplicação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em operações de crédito destinadas a hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia. O PL 2.465/2026 segue para sanção da Presidência da República.

Essa linha de crédito também poderá ser utilizada por instituições sem fins lucrativos que atuam no atendimento a pessoas com deficiência e prestam serviços de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A lei do FGTS permitia esse tipo de operação com juros menores até 2022, a partir de uma medida provisória de 2018, que acabou se convertendo em lei federal no ano seguinte.

Segundo o governo, no período em que vigorou a linha de crédito, o fundo bancou empréstimos de cerca de R$ 3 bilhões para 140 entidades hospitalares filantrópicas por meio de 134 operações de crédito sem destinação específica e de 122 operações de crédito para reestruturação financeira.

A prorrogação do financiamento também deverá permitir a reestruturação de dívidas das entidades com diminuição dos encargos financeiros de 18% ao ano para cerca de 12% ao ano.

De autoria do deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), a proposta altera a Lei 8.036, de 1990, que regulamenta o FGTS. Antes de passar no Senado, a medida foi aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada.

Relator da matéria no Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS) destacou que as Santas Casas e os hospitais filantrópicos desempenham papel estratégico no sistema de saúde, especialmente em municípios onde representam a principal ou a única estrutura hospitalar. Segundo ele, muitas dessas instituições enfrentam elevado endividamento e dificuldades financeiras, o que ameaça a continuidade de serviços essenciais.

"É evidente a relevância social, econômica e institucional da proposição, cuja pronta aprovação evitará o agravamento do quadro de endividamento do setor filantrópico de saúde e contribuirá para a continuidade assistencial de milhões de brasileiros que dependem diariamente dos serviços prestados por essas entidades", afirmou.

*Com informações das agências Câmara e Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Política Há 5 horas

Durigan pede a Alcolumbre cautela em promulgar PEC de agente de saúde

Ministro quer tempo para calcular impacto fiscal da proposta

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Há 5 horas

Câmara aprova créditos extras para defesa civil e meio ambiente

Medidas destinam recursos a ações climáticas, GLP e agricultura
Política Há 5 horas

Dívidas rurais serão reguladas por medida provisória

Acordo prevê até 10 anos para pagamento e fundo garantidor

 (Foto: Marcello Casal jr / Agência Brasil)
Transporte Há 14 horas

Senado aprova medida provisória que reforça fiscalização do piso mínimo do frete rodoviário

Texto obriga registro prévio das operações no CIOT, prevê novas punições para descumprimento da tabela e segue agora para sanção presidencial.

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Política Há 17 horas

Rio de Janeiro funde secretarias de Agricultura e de Pesca

Finalidade é conter gastos e reduzir a máquina administrativa

°
Mín. ° Máx. °
° Sensação
km/h Vento
% Umidade
% (mm) Chance chuva
01h33 Nascer do sol
01h33 Pôr do sol
Sexta
° °
Sábado
° °
Domingo
° °
Segunda
° °
Terça
° °
Últimas notícias
Esportes Há 1 hora

Brasil bate bicampeã olímpica França na Liga das Nações de vôlei
Política Há 1 hora

Crédito do FGTS para Santas Casas é prorrogado até 2030
Educação Há 1 hora

Educação financeira pode ser incluída no currículo escolar
Geral Há 2 horas

Rodoviários do Rio não chegam a acordo com patrões
Senado Federal Há 2 horas

Senado terá semanas de esforço concentrado após o recesso, anuncia Davi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 +0,00%
Euro
R$ 5,82 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,500,88 -0,43%
Ibovespa
176,010,90 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 3031 (14/07/26)
20
28
32
35
40
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7066 (15/07/26)
12
14
30
47
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3736 (15/07/26)
03
04
06
07
08
09
11
12
14
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2950 (15/07/26)
00
04
07
09
11
23
25
26
29
36
44
48
64
65
68
73
74
78
83
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2983 (15/07/26)
01
04
13
29
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias