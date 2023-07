A Prodapt lançará novas soluções na AWS para acelerar a transformação digital dos provedores de serviços de comunicação.

A Prodapt, uma das maiores empresas especializadas no setor de Conectividade, e também uma das que cresce mais rápido, anunciou que irá colaborar com a Amazon Web Services (AWS) para auxiliar os provedores de serviços de comunicação (CSPs) a alcançarem benefícios comerciais por meio da aceleração de sua transformação digital.

Como parceiro de consultoria avançada da AWS, a Prodapt conta com uma sólida experiência em prestação de serviços nas tecnologias, recursos e melhores práticas da AWS. Isso permite que a Prodapt aproveite suas habilidades profundas em Sistemas de Suporte a Operações e a Negócios (OSS/BSS) e sua experiência comprovada no domínio Conectividade para transformar as operações e a experiência do usuário final dos clientes mútuos.

Trabalhando em conjunto, a Prodapt disponibilizará sua solução de Garantia de Serviço de Rede para CSPs (NeSA) na AWS para auxiliar no diagnóstico de incidentes de rede, prever e prevenir incidentes de serviço de rede. Com um pipeline acordado de soluções conjuntas, a Prodapt visa ajudar os CSPs a alcançar melhorias significativas em termos de agilidade, inovação, escalabilidade e eficiência de custos.

"A Prodapt está entusiasmada por ser membro da Rede de Parceiros da AWS", afirmou Rajiv Papneja, diretor de tecnologia da Prodapt. "Como um provedor de nuvem líder, a AWS nos ajuda a perceber todo o poder de nossa automação e aceleradores de observabilidade de pilha completa. Juntamente com nossa sólida experiência no setor, a AWS viabiliza nossa visão de fornecer ofertas de Plataforma como Serviço (PaaS) centradas em CSPs para nossos clientes e de modernizar sua infraestrutura de rede e TI", afirmou ele.

"Graças aos esforços combinados da Prodapt e da AWS, nosso projeto de transformação OSS/BSS foi um grande sucesso. Com sua experiência em fornecer infraestrutura em escala e lidar com migrações complexas de dados, conseguimos otimizar nossas operações e obter valiosos insights de negócio. Sua parceria foi fundamental para nos ajudar a alcançar nossos objetivos e avançar em direção a um futuro mais eficiente e orientado por dados", disse Eduardo Santiago, parceiro de negócios de TI da Liberty Communications de Porto Rico.

Sobre a Prodapt

A Prodapt é a maior empresa especializada e de crescimento mais rápido no setor de conectividade. Com seu foco no domínio, a Prodapt criou uma profunda expertise nas tecnologias mais transformadoras que conectam nosso mundo.

A Prodapt é uma parceira confiável para empresas em todas as camadas da conectividade. Projetamos, configuramos e operamos soluções em seu cenário digital, infraestrutura de rede e operações de negócios – e criamos experiências que encantam os clientes.

Atualmente, nossos clientes conectam 1,1 bilhão de pessoas e 5,4 bilhões de dispositivos, e estão entre as maiores empresas de telecomunicações, mídia e internet do mundo. A Prodapt trabalha com Google, Amazon, AT&T, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Cisco, Adtran, Samsung e muitas outras.

Uma empresa Great Place To Work® Certified™, a Prodapt emprega mais de 6.000 especialistas em tecnologia e domínio em mais de 30 países, abrangendo América do Norte, América Latina, Europa, África e Ásia. A Prodapt faz parte do conglomerado empresarial The Jhaver Group, com mais de 128 anos de história, que emprega mais de 30.000 pessoas em mais de 80 locais em todo o mundo.

Acesse www.prodapt.com para obter mais informações.

