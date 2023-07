Carbon Trade eXchange (CTX) realiza parceria com Victoria Falls Carbon Registry e Exchange no Zimbabwe: "fazendo o melhor com o que temos"

Fez-se história em Victoria Falls Zimbábue, em 7 de julho de 2023, o último dia do Africa Voluntary Carbon Credits Forum (AVCCM, Fórum Voluntário de Créditos de Carbono na África) inaugural. Acordos foram assinados para se iniciar e instalar uma Carbon Registry regional (pan-africana) de propriedade e com atuação no Zimbábue, além de uma versão operada localmente, de propriedade e de marca da primeira plataforma e líder global de carbono voluntário, a Carbon Trade Exchange (CTX).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230713219279/pt/

Contracts Signed in Victoria Falls Zimbabwe (Photo: Business Wire)

A Victoria Falls Carbon Registry (VFCR) apoiará a migração de projetos do Zimbábue e de outras nações africanas, além do retorno de créditos de carbonoàÁfrica para serem reemitidos sob seu controle. Às nações africanas que desejarem participar será oferecida uma função de Sublicenciamento Nacional e Administração de Registro dentro da VFCR para apoiar, hospedar, monitorar e gerenciar projetos e emissão de crédito em seu país. Esta solução de baixo custo nega a necessidade de registros nacionais separados. Tipos de projetos, metodologias e taxas de registro ficarão a critério da VFCR, e eles esperam o apoio dos padrões de certificações de crédito de carbono existentes internacionalmente. A Registry estará operacional em agosto de 2023 e começará a aceitar projetos, novos ou migratórios, tão logo a equipe seja treinada para fazer isso. O Global Environmental Markets Group (GEM) fornecerá a tecnologia com treinamento em agosto.

A Victoria Falls Carbon Exchange (VFCX) terá acesso imediato, por meio da CTX, a centenas de projetos internacionais para compradores do mundo inteiro, milhões de créditos listados em todo o mundo para compensação e liquidação T+0, além de novos créditos emitidos pela VFCR Registry listados instantaneamente no VFCX/CTX (a nível global) pelo preço que o vendedor determinar a partir desse novo registro. Titulares de contas do registro VFCX podem listar via VFCX sem nenhum custo adicional. Uma taxa de 5% sobre a venda de créditos e sem taxas de transferência ou aposentadoria.

O evento AVCCM atraiu um grande público global em todo o mercado de carbono, além de governos, bancos e desenvolvedores de projetos que apoiam a decisão do governo do Zimbábue de trazer os créditos de carbono para "casa", mediante o Acordo de Paris da UNFCCC.

“Este é o futuro que a África disse que queria no Acordo de Paris em 2015”, de acordo com Wayne Sharpe, CEO e fundador do Global Environmental Markets Group. Isso vem na esteira da COP27, onde a GEM e a CTX fizeram várias apresentações para diversas nações africanas. Depois de falar no evento AVCCM, Wayne acrescentou: “Vimos a paixão e compromisso da Carbon Credits no Zimbábue e na África. É por isso que desenvolvemos esta tecnologia, para oferecer benefícios financeiros e ecológicos às nações na terra!”

Kwanele Hlabangana, presidente do conselho e cofundador da AVCCM disse: “Realizar parcerias com líderes experientes em tecnologia de mercado de carbono de classe mundial, como a GEM e a CTX, é entusiasmante. As respostas de projetos, comunidades e governos são excepcionais. É uma grande oportunidade para acelerar a entrada da África no Clima Global para salvar nosso planeta.” Abordagem de base mais o envolvimento da comunidade combinado com a tecnologia Registry e Exchange comprovada e de classe mundial da GEM preenche os requisitos para um mercado africano confiável, credível, transparente e vibrante

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230713219279/pt/

CTX/GEM:

Wayne Sharpe,

CEO e fundador

[email protected]

+44 7502 229523,

www.ctxglobal.com

www.gemglobal.com