RESPOSTA ÀS ANÁLISES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE SOBRE O ASPARTAME

BRUXELAS, July 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em respostaàpublicação das conclusões de duas avaliações da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre o aspartame, um dos ingredientes mais exaustivamente investigados no mundo, publicadas hoje, a Associação Internacional de Adoçantes (ISA) congratula-se com a reafirmação da segurança do aspartame pela OMS através do seu principal organismo científico responsável pela avaliação da segurança dos aditivos alimentares, o Comité Misto da FAO/OMS de Peritos em Aditivos Alimentares (JECFA). Estas conclusões são consistentes com as conclusões de mais de 90 agências mundiais de segurança alimentar que confirmaram a segurança do aspartame, incluindo a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), que analisou o aspartame duas vezes, e a agência norte-americana Food and Drug Administration (FDA).



"O JECFA reafirmou mais uma vez a segurança do aspartame após a realização de uma revisão exaustiva, abrangente e cientificamente fundamentada”, indicou a Secretária-Geral da ISA, Frances Hunt-Wood. “O aspartame, como todos os adoçantes sem ou de baixas calorias, quando utilizado como parte de uma dieta equilibrada, oferece aos consumidores a opção de reduzir a ingestão de açúcar, um objetivo crítico de saúde pública."

Como parte da sua avaliação exaustiva e abrangente, reconfirmando a segurança do aspartame, o JECFA analisou as conclusões da IARC e não encontrou nenhuma preocupação para a saúde humana. É importante salientar que a IARC não é um organismo competente em matéria de segurança alimentar e a sua classificação 2B não tem em conta os níveis de ingestão nem o risco real, o que torna uma análise da IARC muito menos abrangente do que as análises exaustivas efetuadas por organismos de segurança alimentar como o JECFA e, potencialmente, confusa para os consumidores.

Para contextualizar, a classificação 2B da IARC coloca o aspartame na mesma categoria que o kimchi e outros legumes conservados em vinagre. A IARC seria a primeira a dizer que não sugere que as pessoas devam deixar de usar kimchi ou pickles às refeições.

No âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado e de um modo de vida saudável, o aspartame pode ser utilizado para promover os objetivos de saúde pública em matéria de redução do consumo de açúcar e, em última análise, ajudar a controlar o peso e a diabetes, bem como a saúde oral.

