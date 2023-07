JA Mitsui Leasing Adquire Katsumi Global, LLC.

JA Mitsui Leasing Ltd. (sede: Chuo-ku, Tóquio; Keito Shimbu, Presidente e Diretor Executivo; doravante denominada "JAML") anunciou que, mediante nossa subsidiária, JA Mitsui Leasing Capital Corporation (sede: NY, EUA; Kiyoshi Doi, Diretor, Presidente; doravante denominada "JMCC"), adquirimos 100% de participação na Katsumi Global, LLC (sede: Michigan, EUA; Tim King, Diretor Executivo; doravante denominada "KG").

1. Histórico e Finalidade do Investimento

A JAML está expandindo nossos negócios na América do Norte segundo nosso Plano de Gestão de Médio Prazo, ou seja, "Mudança Real 2025". A JMCC irá aproveitar a plataforma da KG, a experiência com soluções de capital de giro, como financiamento da cadeia de fornecimento, e as pessoas em combinação com a solidez financeira, além da rede de clientes da JAML, a fim de expandir os serviços prestados a clientes na América do Norte.

2. Visão Geral da Katsumi Global, LLC

Nome da Empresa Katsumi Global, LLC Sede Michigan, USA Fundação Julho de 2020 Diretor Executivo Tim King Negócio Proporciona estratégias e soluções internacionais de capital de giro para empresas de médio / grande porte.

Sobre a JA Mitsui Leasing, Ltd.

A JAML é uma empresa japonesa de leasing que oferece soluções financeiras e de leasing no Japão e a nível mundial (escritórios na Ásia e América do Norte), com ativos operacionais totais superiores a US$ 16 bilhões. Os principais acionistas são The Norinchukin Bank e Mitsui & Co., Ltd., ambos classificados como A pela S&P. Ao combinar recursos de ambas as empresas matrizes, a JAML aproveita seus múltiplos canais, matrizes financeiras de liderança e a ampla rede de clientes para oferecer soluções de financiamento de ativos.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230713352452/pt/

Departamento de Relações Públicas e Relações com Investidores, Divisão de Gestão Corporativa, JA Mitsui Leasing, Ltd.

Tel.: +81-3-6775-3002, E-Mail: [email protected]