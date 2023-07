AdTech MonetizeMore atinge US$ 95 mi em Receita Recorrente Anual em 2022

A Ad Tech MonetizeMore, empresa canadense de mídia programática com atuação no Brasil, atingiu a marca de US$ 95 milhões em Receita Recorrente Anual no ano de 2022. Segundo o CEO da empresa, Kean Graham, o feito é consequência da capacidade da companhia de enxergar oportunidades de negócio em meio aos cenários desafiadores.

No último ano, a MonetizeMore enfrentou situações que exigiram adaptação. Uma delas foi o mercado recessivo e a queda nas receitas publicitárias, que resultaram em editores mais hesitantes e investimentos reduzidos.

A pressão pela abolição dos cookies de terceiros também gerou a necessidade de criação de estratégias alternativas para personalizar anúncios de forma eficaz respeitando a privacidade dos usuários. Tal mudança exigiu investimentos substanciais em pesquisa, desenvolvimento e colaboração com parceiros do setor.

As ferramentas de Inteligência Artificial e os algoritmos de pesquisa também se revelaram desafiadores, uma vez que ofereceram maneiras alternativas para os usuários encontrarem informações, desviando tráfego dos mecanismos de busca tradicionais. Com isso, tornou-se necessário explorar soluções para manter os conteúdos dos editores relevantes.

“Uma das lições mais importantes que aprendi é o poder de abraçar a mudança. Em vez de resistir ou temer a mudança, devemos nos inclinar para ela. Adotar novas estratégias, ideias e formas de fazer as coisas gera oportunidades de crescimento de negócio”, disse Kean.

Dentre os acontecimentos recentes que colaboram para o crescimento da companhia, está a compra da Advanced Ads — plataforma de tecnologia de anúncios especializada em ferramentas avançadas de gerenciamento de anúncios e plug-ins para editores do WordPress.

A MonetizeMore também ganhou o Prêmio de Inovação do Google de 2022 graças ao Traffic Cop — tecnologia própria capaz de detectar e bloquear tráfego inválido (IVT). Para 2032, a companhia definiu uma Big Hairy Audacious Goals (BHAG) de atingir US$ 100 milhões em receita líquida anual.

Sobre a MonetizeMore

Fundada em 2010, a MonetizeMore é uma empresa canadense, com atuação na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul, especializada na otimização de anúncios via mídia programática.

A Ad Tech conta com uma equipe de mais de 250 pessoas que gerencia, atualmente, a receita de anúncios de mais de 1000 editores usando sua plataforma exclusiva de mídia programática, chamada PubGuru.