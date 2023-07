Empresas SIM entram no mercado digital no RS

A SIM Rede de Postos, empresa gaúcha que possui mais de 170 unidades em operação no Brasil, acaba de lançar aos consumidores um novo canal de compras de produtos automotivos, o SIM Digital. O aplicativo possibilita a aquisição, via comércio eletrônico, de diferentes tipos de itens, como lubrificantes, filtros e acessórios para uso automotivo.

O marketplace chegou ao Rio Grande do Sul aproximadamente dois meses depois do início do serviço em São Paulo (SP). Entre os segmentos de clientes atendidos no digital estão a agricultura, transportes, grupos geradores de energia, construção civil, embarcações marítimas, indústria, oficinas mecânicas, postos de gasolina, atacarejos, centros automotivos, autopeças e motopeças.

Por enquanto, o foco do serviço é nos negócios B2B (business-to-business), ou seja, a venda para empresas. Essa opção faz parte da estratégia do grupo, que entrou nesse segmento desde a criação da SIM Distribuidora de Combustíveis em 2019. No entanto, existe o planejamento para que as operações também cheguem ao consumidor final no futuro. “O mercado digital é encarado pelas Empresas SIM como uma oportunidade de oferecer uma solução ao consumidor na composição e reposição do estoque”, explica Neco Argenta, presidente das Empresas SIM.

Os vendedores que já atendem os clientes interessados na SIM Lubrificantes podem trabalhar com o SIM Digital. Eles continuam fazendo os atendimentos, garantindo a consultoria aos consumidores e, agora, aliando à atuação digital.

Portal e app



As compras no SIM Digital poderão ser feitas tanto no portal da empresa quanto por meio do aplicativo de celular, buscando oferecer ao cliente maior flexibilidade. O aplicativo pode ser encontrado nas lojas dos sistemas operacionais utilizados em celulares e está disponível para Android e iOS.



Para saber mais basta acessar: simdigital.com.br?



Fotos no link.