Copa do Brasil: Fla derrota Athletico por 2 a 0 e avança para quartas

O Flamengo foi até a Arena da Baixada e voltou a derrotar o Athletico-PR para se garantir nas quartas de final da Copa do Brasil. Se na última semana a equipe da Gávea triunfou por 2 a 1, nesta quarta-feira (12) a vitória foi por 2 a 0 em partida transmitida pelaRádio Nacional.

MISSÃO QUARTAS DE FINAL: ?



O ATUAL CAMPEÃO VAI PRA SEMI MAIS UMA VEZ!

VAMOS, FLAMENGO! VVVAAAMMMOOOOS, NAÇÃÃÃÃOOOOOO! #VAMOSFLAMENGO #CRF pic.twitter.com/lq5NwlobH3 — Flamengo (@Flamengo) July 13, 2023

Apesar de o Flamengo criar a primeira oportunidade clara de gol logo aos 10 minutos com o lateral Ayrton Lucas, que acertou a trave do gol defendido por Bento após boa tabela com Gabriel Barbosa, a primeira etapa teve maior domínio do Furacão, que teve no jovem Vitor Roque o seu jogador mais perigoso. O atacante, que defenderá o Barcelona (Espanha) a partir da próxima temporada europeia, criou várias oportunidade de marcar, a mais clara com um chute colocado aos 34 minutos que parou na trave.

E o Athletico-PR acabou sendo punido um pouco antes do intervalo, aos 44 minutos, quando Thiago Maia levantou a bola na área, o uruguaio Arrascaeta desviou de cabeça e Erick desviou para o próprio gol.

Precisando de gols para continuar vivo, o Athletico-PR se lançou de vez ao ataque após o intervalo. As oportunidades foram se multiplicando, com Christian, Canobbio e Vitor Bueno, mas na hora de decidir faltava eficiência para superar o goleiro Matheus Cunha.

Aos 13 minutos o Flamengo chegou a superar novamente Bento, mas o atacante Gabriel Barbosa, que driblou o goleiro antes de chutar para o gol vazio, estava em posição de impedimento na hora em que recebeu o passe e o gol foi anulado pelo juiz com auxílio do VAR (árbitro de vídeo).

Com o gol anulado o Athletico-PR se animou ainda mais, oferecendo mais espaços para o Flamengo nos lances de contra-ataque. Além disso, as disputas ficaram ainda mais ríspidas, e um jogador de cada lado acabou sendo expulso após um início de confusão aos 45 minutos, Gerson pelo time da Gávea e Thiago Heleno pelo Furacão.

Dois minutos depois David Luiz cruzou a bola na área, Léo Pereira desviou de cabeça e Gabriel Barbosa dominou e finalizou rápido dentro da área para dar números finais ao placar e sacramentar a classificação do Flamengo.

Grêmio vence nos pênaltis

O adversário do Flamengo nas quartas de final da competição nacional é o Grêmio, que contou com o brilho do goleiro Gabriel Grando para superar o Bahia por 4 a 3 na disputa de pênaltis, após igualdade de 1 a 1 nos 90 minutos, em partida disputada em Porto Alegre. Na partida de ida, disputada na última semana em Salvador, o placar também foi um empate por 1 a 1.

O confronto foi disputado em um gramado muito castigado pelas fortes chuvas que caíram em Porto Alegre nesta quarta, e que levaram o jogo a ter seu início adiado em uma hora. Com isto, os primeiros minutos da etapa inicial foram muito prejudicados, com as oportunidades mais claras aparecendo apenas na fase final. E quem teve a primeira oportunidade de abrir o marcador foi o Grêmio. Aos 36 minutos o árbitro assinalou pênalti. Mas Cristaldo foi para a cobrança e o goleiro Marcos Felipe defendeu.

Porém, o maior castigo da equipe gaúcha veio dez minutos depois, quando Kayky puxou rápido contra-ataque e encontrou Everaldo na esquerda. O centroavante cortou para o meio e acertou belo chute no ângulo para abrir o placar.

Em desvantagem, o Grêmio partiu com tudo para o ataque após o intervalo. A pressão foi tamanha que o empate saiu aos 26 minutos, quando Ferreira fez bela jogada pela esquerda e cruzou para a área, onde o paraguaio Villasanti escorou para o fundo do gol.

Como a igualdade perdurou até o minuto final, a classificação teve que ser definida na disputa de pênaltis, onde o goleiro Gabriel Grando brilhou defendendo duas cobranças para levar o Grêmio à vitória de 4 a 3 sobre o Bahia.