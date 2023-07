Barcelona anuncia contratação do jogador Vitor Roque

O Barcelona (Espanha) anunciou, nesta quarta-feira (12), que chegou a um acordo com o Athletico-PR para contratar o atacante Vitor Roque, que brilhou ajudando o Brasil a conquistar o Sul-Americano sub-20 e que, em 2023, foi convocado pelo então técnico interino da seleção principal Ramon Menezes.

No acordo foi estabelecido que o jogador de 18 anos, que é considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro, segue para a equipe catalã apenas no início da temporada 2024/2025. O vínculo do jogador com o Barcelona é até o final da temporada 2030/2031.

“Em termos futebolísticos, é um centroavante ainda em desenvolvimento, mas sua capacidade de adaptação permite que também atue nas pontas caso a situação exija. Exímio leitor de jogo, destaca-se também pela velocidade e pela capacidade de finalização na frente do gol”, afirma nota publicada pela equipe catalã.

Quem também se pronunciou sobre a transferência foi o Athletico-PR, que destacou o fato de Vitor Roque ser o artilheiro da equipe em 2023, com 15 gols. Além disso, o Furacão informou que o centroavante, “desde abril de 2022, disputou 66 jogos, com 22 gols marcados”.

O #Athletico e o @FCBarcelona chegaram a um acordo para a transferência de Vitor Roque.



O jogador, cuja ida ao Barcelona está prevista para a temporada 2024/25 (julho de 2024), assinou contrato com o clube catalão até ao final da temporada 2030/31.



?? https://t.co/Wf0Hk62OUY pic.twitter.com/9cZRnnhaxQ — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 12, 2023

Vitor Roque estará em campo na noite desta quarta para ajudar o Furacão no jogo contra o Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil.