Interactive Brokers Lança Painel de Empréstimo de Títulos

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica mundial automatizada, anunciou hoje o lançamento do Painel de Empréstimo de Títulos concebido para ajudar os clientes a avaliar a atividade de venda a descoberto de títulos específicos e informar as decisões de negociação. O novo painel de empréstimo de títulos permite que investidores sofisticados individuais e institucionais, incluindo fundos de cobertura, visualizem um universo expandido de dados de empréstimo de títulos em métricas-chave. Isto complementa o sistema Securities Loan Borrow (SLB) da Interactive Brokers, que é um recurso operacional de autoatendimento totalmente eletrônico e acionável que permite aos clientes pesquisar ações disponíveis para venda na plataforma Interactive Brokers gratuitamente.

Desenvolvidos pela Orbisa, os novos dados de empréstimo de títulos incluem informações sobre títulos negociados na América do Norte, Europa e Ásia e são fornecidos a todos os clientes da Interactive Brokers através do Fundamentals Explorer na plataforma Trader Workstation. Os clientes agora podem usar o Painel de Empréstimo de Títulos, bem como o sistema existente de Empréstimo de Títulos, que inclui a quantidade, o número de credores e as taxas de empréstimo indicativas atuais para títulos com base nos ativos de clientes da IBKR.

"A Interactive Brokers continua na vanguarda da transparência no mercado de empréstimo de títulos", disse Milan Galik, Diretor Executivo da Interactive Brokers. "O novo Painel de Empréstimo de Títulos é uma ferramenta direta para corretores avançados e clientes de fundos de cobertura que buscam analisar oportunidades potenciais de investimento de venda a descoberto. Nossos clientes agora podem acessar um conjunto de dados mais abrangente para avaliar suas ideias de negociação a descoberto e usar nosso sistema de Empréstimo de Títulos para identificar títulos passíveis de venda."

O novo Painel de Empréstimo de Títulos permite que os clientes visualizem uma imagem instantânea dos dados do mercado de empréstimo de títulos e depois explorem a inteligência de mercado adicional, incluindo:

Uso: Uma medida de oferta e demanda no mercado de empréstimo de títulos, que mede a quantidade de empréstimo (ações ativamente emprestadas) referenteàquantidade de inventário (ações disponíveis para empréstimo)

Profundidade de tomadores de empréstimo: Uma pontuação que indica quantos tomadores de empréstimo estão ativamente emprestando ações

Profundidade de credores: Uma pontuação que indica quantos credores estão emprestando ações ativamente

Duração média: A duração média ponderada de todos os empréstimos abertos, expressa em dias corridos

Os clientes também podem selecionar duas ações e comparar os dados de venda a descoberto em diferentes intervalos de datas.

Além disto, há uma oferta de subscrição Premium que inclui os seguintes dados:

Indicador de Interesse a Descoberto: Uma medida de ações emprestadas em relação a ações publicamente disponíveis para negociação

Quantidade de Empréstimo: O número de ações sendo ativamente emprestadas

Valor do Empréstimo: O valor das ações sendo ativamente emprestadas

Dias a Cobrir: Uma estimativa de quanto tempo levaria para cobrir uma posição a descoberto, considerando os volumes de negociação recentes, ao comparar o saldo do empréstimo com os volumes de negociação recentes; quanto maior este valor, maior o risco de um potencial contração a descoberto.

Para obter informações adicionais sobre o Painel de Empréstimo de Títulos da Interactive Brokers, acesse:

As afiliadas do Interactive Brokers Group oferecem execução comercial automatizada e custódia de títulos, commodities e câmbio estrangeiro 24 horas por dia em mais de 150 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma exclusiva plataforma unificada para clientes ao redor do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas visando tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma sofisticada e exclusiva para administrar seus portfólios de investimentos. Nós nos esforçamos para oferecer a nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, administração de riscos e portfólios, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, que os posiciona para obter retornos superiores sobre os investimentos. Pelo sexto ano consecutivo, a Barron's classificou a Interactive Brokers como nº 1 com 5 das 5 estrelas em 9 de junho de 2023, Best Online Brokers Review.

