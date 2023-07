Cancelado debate sobre a importância do diagnóstico precoce de casos de câncer

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados e frentes parlamentares mistas ligadas à saúde cancelaram o debate que realizariam nesta quarta-feira (12). Os parlamentares iriam ouvir o secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Nesio Fernandes de Medeiros Junior, sobre o diagnóstico precoce do câncer no Sistema Único de Saúde (SUS).

Ainda não foi marcada nova data para discutir o assunto.

Diálogos com Saúde

O evento é parte da série de reuniões “Diálogos com Saúde”, proposto pela deputada Silvia Cristina (PL-RO) com o propósito de discutir as duas maiores causas mortis no País, que são as doenças cardiovasculares e o câncer.

"Atualmente no País, 650 mil brasileiros vêm a óbito anualmente em razão das doenças cardiovasculares e do câncer. Praticamente o resultado de uma pandemia por ano", compara Silvia Cristina.

Os "Diálogos com Saúde" são realizados sempre às quartas-feiras, com a participação da sociedade médica especializada, médicos especialistas, profissionais da área, entidades representativas e poder público.