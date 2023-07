MIR4 da Wemade realiza o Festival de Sorvete Refrescante de Sumacheon

O exitoso MMORPG MIR4 da Wemade está realizando o evento de verão “Festival de Sorvete Refrescante de Sumacheon”, que começa nesta terça-feira (11 de julho).

Wemade anuncia o Festival de Sorvete Refrescante de Sumacheon no MIR 4 a partir de 11 de julho (crédito: Wemade)

Primeiro, o evento “Presença de 14 Dias do Crescimento de Verão” será realizado até 7 de agosto. Os usuários receberão vários itens, como a “Baú de Sorvete Refrescante” contendo itens como a “Poção de Acerto Lendário”, o traje “Prancha de Surf da Onda Radical” e o “Bilhete de Invocação de Material de Dragão”, dependendo dos dias de atendimento.

E a Loja de Trocas de sorvete refrescante de Sumacheon estará aberta até 31 de julho. Os usuários poderão levar itens “Sorvete Refrescante” obtidos da caça de monstros ao NPC “Refrescante Sumacheon” – localizado em cada grande cidade – para trocar por diversos itens como “Esfera de Dragão Épica” e “Baú de Desejo Mais Profundo Épico” contendo “Pedra de Aprimoramento do Dragão Divino Épico”.

Além disso, a Loja de Moeda Ancestral estará aberta até 25 de julho. As moedas antigas obtidas do conteúdo do Portal e do Raide podem ser usadas para comprar itens como “Estátua de Dragão Azul Lendária”, “Bilhete de Invocação de Pedra de Espírito Lendária” e “Bilhete de Invocação de Livro de Habilidade”.

O MIR4 adicionou o “Mercado Unificado (Grand Unifiication)” a tempo da atualização da Grande Unificação. O “Mercado Unificado” é um espaço gigantesco para itens de todos os servidores da mesma região. Os usuários podem trocá-los aqui. Esta adição resolverá o desequilíbrio de recursos unificando as economias.

Também foi atualizado o “Vale Oculto do Dragão Negro”, uma nova região que pode ser acessada por meio do Servidor da Dominação. Essa nova região é composta por um total de quatro andares. Aqui, os usuários podem convocar o “Grande Rei Demoníaco das Almas” derrotando o boss da missão em cada andar e o boss de campo “Desalmado Dragão das Trevas” no quarto andar. Haverá muitas recompensas que podem ser obtidas ao concluir vários pedidos adicionados recentemente, como a “Pedra de Aprimoramento de Artefato de Dragão Lendária” e a “Pedra de Aprimoramento do Dragão Divino Raro”. Não há Aço Negro no “Vale Oculto do Dragão Negro”.

Da minha batalhaànossa guerra! Mais informações sobre o MIR4 no seu site oficial.

