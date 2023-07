Modelos de solução e ferramentas sem código obtêm a melhor classificação geral da Laserfiche em serviços de conteúdo da Nucleus Research e matriz de valor com cooperação 2023

Laserfiche, líder no fornecimento de SaaS de gestão de conteúdo inteligente e automação de processos comerciais, foi nomeada Líder na Matriz de Valor de Tecnologia da Nucleus Research para Serviços de Conteúdo e Cooperação pelo oitavo ano consecutivo. A Laserfiche obteve a classificação mais alta em termos de funcionalidade e usabilidade entre os fornecedores avaliados como Líderes no relatório.

"A Laserfiche ocupa a posição mais alta em funcionalidade e usabilidade no quadrante de Líderes por sua solidez na automação de processos comerciais, enfatizada por robustos recursos de segurança e um roteiro inovador", disse Evelyn McMullen, diretora de pesquisa na Nucleus Research e autora do relatório.

"A plataforma concede aos usuários uma gama de ferramentas de produtividade que aproveitam a inteligência artificial, bem como atividades e modelos sem código, os quais permitem criar e implantar com rapidez soluções e integrações automatizadas. Esta abordagem possibilita que as organizações dimensionem a automação de processos em toda a empresa, ao satisfazer os requisitos organizacionais ou regulamentares."

Com modelos de implantação em nuvem, locais e híbridos, a Laserfiche permite soluções flexíveis e escaláveis para transformação digital mediante automação de processos comerciais, análises e recursos de gestão de conteúdo. A Laserfiche vai além das capacidades básicas de serviços de conteúdo, dando aos usuários a capacidade de:

Desenvolver e implantar com rapidez formulários eletrônicos e processos comerciais automatizados com uso de ferramentas de baixo código e sem código bem como uma interface de arrastar e soltar

Acelerar a inovação corporativa e a região de interesse da transformação digital com o Laserfiche Solution Marketplace, uma coleção de mais de 200 modelos de solução que seguem designs e as melhores práticas aprovados pelo setor

Integrar a Laserfiche com aplicativos corporativos, com suporte de fornecedor de plataforma de integração como serviço (iPaaS)

Gerenciar todo o ciclo de vida das informações e reforçar a governança de informações com gestão de registros, trilha de auditorias e ferramentas de segurança com liderança no setor

"Estamos honrados em ser classificados como os mais altos no quadrante de Líderes com base em pesquisas do setor e retorno dos clientes", disse o Vice-Presidente Sênior de Estratégia Corporativa e Diretor de Informações da Laserfiche, Thomas Phelps. "A Laserfiche se preocupa com o sucesso de nossos clientes e oferece uma plataforma que permite a eles agregar valor comercial."

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é líder no fornecimento de SaaS de gestão de conteúdo inteligente e automação de processos comerciais. Mediante poderosos fluxos de trabalho , formulários eletrônicos, gerenciamento e análise de documentos, a plataforma Laserfiche® acelera o modo como os negócios são feitos, permitindo que os líderes visem o crescimento em toda a empresa.

A Laserfiche foi pioneira no escritório sem papel com gestão de conteúdo empresarial. Hoje, a abordagem de desenvolvimento em nuvem da Laserfiche incorpora inovações em aprendizagem automática e IA para permitir que organizações em mais de 80 países se transformem em empresas digitais. Clientes em todos os setores, incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e fabricação, usam a Laserfiche para impulsionar a produtividade, escalonar seus negócios e oferecer experiências aos clientes com prioridade digital.

Funcionários da Laserfiche em escritórios ao redor do mundo estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar pessoas a reinventar como a tecnologia pode transformar vidas.

