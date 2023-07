Comunicado à Imprensa do Boom no Segundo Trimestre de 2023 da ExaGrid

ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em níveis do setor, anunciou hoje que teve seu segundo trimestre de maior crescimento na história da empresa, para o trimestre concluído em 30 de junho de 2023.

A ExaGrid teve um segundo trimestre recorde de 2023 e cresceu mais de 27% em comparação ao segundo trimestre de 2022. A ExaGrid continua crescendo bem mais de 20% ao ano. A empresa apresentou caixa, P&L e EBITDA positivos pelo seu 10o trimestre consecutivo. A ExaGrid somou 135 novos clientes no segundo trimestre de 2023, incluindo 50 novos negócios de seis e sete dígitos. O novo cliente ASP aumentou para US$ 119.000 no trimestre. A ExaGrid tem mais de 3.900 clientes ativos de médio a grande porte que usam armazenamento de backup em níveis para proteger seus dados. O crescimento da ExaGrid está acelerando e a empresa vem contratando para expandir suas equipes de vendas em todo o mundo.

"A ExaGrid continua expandindo seu alcance e agora possui equipes de vendas em mais de 30 países e instalações de clientes em mais de 80 países. Iremos alcançar 4.000 instalações ativas de clientes no terceiro trimestre e chegaremos a nossas metas de primeira linha para o primeiro e segundo trimestres. A ExaGrid apresentou caixa, P&L e EBITDA positivos pelo 10o trimestre consecutivo. Fora dos EUA, nossos negócios no Canadá, América Latina, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico estão crescendo com rapidez e agora representam 45% dos negócios", disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid.

"Anos atrás, a ExaGrid percebeu que nenhum fornecedor estava criando armazenamento especificamente para backup, pois todos vendiam produtos de armazenamento primário como destinos de armazenamento de backup, o que é caro, ou vendiam dispositivos de desduplicação em linha, que são lentos para backups e restaurações, resultando em atualizações dispendiosas em elevação. O armazenamento de backup possui necessidades exclusivas, devido a grandes tarefas de backup, incrementos, auges de períodos sintéticos, rotação de backup, retenção a longo prazo e muitos outros aspectos que tornam o armazenamento de backup diferente do armazenamento primário. O exclusivo armazenamento de backup em níveis da ExaGrid foi criado especificamente para melhorar o desempenho do backup, restaurar o desempenho, escalabilidadeàmedida que os dados crescem, segurança, recuperação de ransomware, recuperação de desastres, além de melhorar a economia de backup, com baixos custos iniciais ao longo do tempo", disse Andrews. "O armazenamento primário não é tão rápido para grandes tarefas de backup, normalmente não é escalável, é muito caro para retenção a longo prazo e direcionadoàrede, que o torna vulnerável a ataques de segurança. Os dispositivos de desduplicação em linha são lentos para backups, lentos para restaurações, não são escaláveis e também direcionadosàrede, que os torna vulneráveis a ataques de segurança."

"A ExaGrid se orgulha de ter um produto altamente diferenciado que simplesmente funciona, faz o que dizemos que faz, tem o tamanho adequado com suporte e executa o trabalho. Podemos respaldar estas reivindicações com nossa retenção líquida de clientes de 95%, pontuação NPS +81 e o fato de que 94% de nossos clientes têm nosso recurso Bloqueio de Tempo de Retenção para Recuperação de Ransomware ativado, sendo que 99,1% de nossos clientes estão em nosso plano anual de manutenção e suporte", disse Andrews.

Destaques do segundo trimestre de 2023:

A ExaGrid ganhou 5 prêmios do setor no segundo trimestre de 2023: Prêmios de armazenamento "The Stories XX" como fornecedor de hardware de backup empresarial do ano Prêmios de armazenamento "The Stories XX" como empresa de armazenamento imutável do ano Prêmios de computação em rede como produto testado em bancada do ano na categoria hardware Prêmios de computação em rede como empresa do ano Prêmios de computação em rede como produto de armazenamento do ano

Cresceu acima de 27% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior

10o trimestre consecutivo de operações positivas de caixa Cash, EBITDA e P&L

A ExaGrid fornece armazenamento de backup em níveis com uma exclusiva zona de patamar do cache de disco, repositório de retenção a longo prazo e arquitetura escalonada. A zona de patamar da ExaGrid fornece backups mais rápidos, restaurações e recuperações instantâneas de VM. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalonada da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup com comprimento fixoàmedida que os dados aumentam, eliminando atualizações sequenciais caras e obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup em dois níveis com um nível não direcionadoàrede, exclusões com atraso e objetos imutáveis para recuperação de ataques de ransomware. Acesse

A ExaGrid possui engenheiros de sistemas de vendas físicas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México , Países Nórdicos, Polônia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, EAU, Reino Unido, EUA e outras regiões.

Acesse nosso site exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm relatado sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo de armazenamento em backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid está orgulhosa de nossa pontuação NPS +81!

