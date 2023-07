Gabriel Souza recebe comitê organizador do Paleta Atlântida

O governador em exercício Gabriel Souza recebeu, nesta terça-feira (11/7), no Palácio Piratini, o comitê organizador do projeto Paleta Atlântida. O grupo solicitou o apoio do governo estadual para a realização da próxima edição do evento, prevista para ocorrer em janeiro de 2024, no município de Xangri-Lá, no Litoral Norte do Estado.

O projeto visa ao fortalecimento da tradição do churrasco, que se tornou um dos pilares da cultura gaúcha. Segundo os organizadores, a última edição do Paleta Atlântida, que ocorreu em janeiro deste ano, reuniu mais de 80 mil pessoas e 4,5 mil assadores, ocupando uma faixa de 2,5 quilômetros com churrasqueiras na beira da praia. Para 2024, os organizadores buscam profissionalizar o evento e torná-lo mais robusto.

“O Paleta Atlântida se consolidou no Rio Grande do Sul e destaca o churrasco, que é um importante elemento da cultura gaúcha. Queremos que esse projeto continue crescendo. Vamos trabalhar para que possamos desenvolver uma boa parceria e ampliar, de alguma maneira, nossa participação no evento”, afirmou Gabriel.

Em 2023, o Paleta Atlântida contou, pela primeira vez, com o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), que ocupou quatro espaços promocionais distribuídos pelo local.

Com esse evento, o Rio Grande do Sul busca, junto ao Guinness World Records, o recorde de maior churrasco do mundo em número de assadores simultâneos. Na última edição, o título não veio por questões técnicas.

Também participaram da reunião o secretário de Turismo, Vilson Covatti, o CEO do Paleta Atlântida, Luciano Leon, e os sócios do projeto, Felipe Melnick e Marcos Beylouni.