Seminário discute gestão integrada de recursos hídricos entre Brasil e Argentina

Entre 11 e 13 de julho, acontece na sede da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), em Brasília (DF), o Seminário Final do Projeto Desenvolvimento de Capacidades da Argentina e Brasil na Área de Gestão Integrada de Recursos Hídricos. Durante o evento será apresentada a implementação do projeto, assim como os principais resultados e aportes da ANA e da Secretaria de Infraestrutura e Política Hídrica (SIPH) da Argentina.

Participam do Seminário representantes da ANA, da SIPH, do Ministério de Relações Exteriores (MRE) e da Agência Brasileira de Cooperação (ABC). Os participantes terão a oportunidade de conhecer a Sala de Situação da ANA e a atuação da Agência na gestão de eventos hidrológicos críticos. Também serão apresentados o Programa Monitor de Secas e o Programa de Estímulo à Geração e Divulgação de Dados e Informações sobre a Qualidade das Águas (QUALIÁGUA). Outro tema abordado será o monitoramento hidrometeorológico no Brasil e o intercâmbio de informações.

Os participantes ainda discutirão a elaboração de um novo projeto, que dará ênfase a aspectos técnicos relativos à gestão e monitoramento de recursos hídricos em cada país, além do intercâmbio de experiências e informações de interesse comum, em um contexto de gestão integrada. Também será proposto um plano de trabalho para a nova etapa da cooperação técnica, que atuará prioritariamente na bacia do rio da Prata, em especial em territórios do Brasil e Argentina.

