Núcleo da ANS em Salvador volta a fazer atendimento presencial ao público

O Núcleo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) localizado em Salvador, capital da Bahia, voltará, no dia 17/07/2023, a realizar atendimento presencial para os beneficiários de planos de saúde que desejarem esclarecer dúvidas sobre seus direitos ou registrar reclamação. O funcionamento será às segundas e às quartas-feiras, das 8h30 às 16h30.

O serviço de atendimento presencial aos consumidores é realizado exclusivamente com agendamento prévio pelo portal www.gov.br/ans . Para fazer o agendamento, o interessado deverá acessar a página dos Núcleos da ANS na Central de Atendimento ao Consumidor ( clique aqui ) e escolher o Núcleo onde deseja ser atendido. Em seguida, deverá fazer a marcação selecionando dia e horário desejados.

O Núcleo da ANS em Salvador fica no Prédio do Banco Central do Brasil, na1ª Avenida Centro Administrativo da Bahia, 160 - Centro Administrativo da Bahia, Salvador.

Por fim, destacamos que os demais canais de atendimento ao consumidor da ANS continuam funcionando normalmente: