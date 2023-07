Morador de Salete, Santa Catarina, morre após levar coice de cavalo durante cavalgada

No domingo (9), um morador de Salete, localizado no Vale do Itajaí, Santa Catarina, faleceu após receber um coice de cavalo. Mário Cipriani, de 49 anos, participava de um grupo de cavalgadas quando o acidente ocorreu.

De acordo com relatos de Tainara Iglikovski, também membro do grupo, o amigo estava tentando colocar o cavalo no caminhão para um passeio em Pouso Redondo, na mesma região, quando ocorreu o acidente. A notícia foi publicada pelo site G1.

Enquanto Mário utilizava um graveto para tentar conduzir o cavalo, o animal se assustou e deu um coice com as duas patas, atingindo-o. Imediatamente, sua esposa e um amigo o levaram ao Hospital de Rio do Sul, porém, infelizmente, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e veio a falecer.

O enterro de Mário Cipriani ocorreu na manhã desta segunda-feira (10), deixando o grupo de cavalgadas profundamente triste. Tainara descreveu Mário como uma pessoa alegre, sempre animando a todos, amante de brincadeiras e pronta para ajudar quando necessário. A fatalidade ocorreu enquanto ele desempenhava uma atividade que tanto apreciava, lidar com cavalos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província