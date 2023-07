Emater/RS-Ascar abre inscrições para Processo Seletivo Externo com 98 vagas

O edital publicado contempla 40 cargos para diferentes funções na Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters) em todas as regiões do Estado.(Foto: Ascom/Emater)

A partir de segunda-feira (17/7), às 16h, serão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Externo da Emater/RS-Ascar. O edital número 01/2023 foi publicado no site da instituição e da Legalle Concursos na tarde de segunda-feira (10/7).

O processo seletivo visa preencher 98 vagas em 40 cargos que abrangem diversas funções da Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters) oferecida pela Emater/RS-Ascar em todas as regiões do Estado. Entre as vagas disponíveis, destacam-se posições para técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, médicos veterinários e assistentes sociais.

Os interessados terão até o dia 15 de agosto para realizar suas inscrições. É importante ressaltar que o processo seletivo é externo, o que significa que está aberto tanto para candidatos internos quanto para profissionais externos à Emater/RS-Ascar.

A abertura do Processo Seletivo Externo proporciona oportunidades de ingresso na instituição e contribui para o fortalecimento da equipe de profissionais que atuam na prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural e social em todo o Estado do Rio Grande do Sul.

