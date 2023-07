‘Mostra Solos Sim. Sozinhos nunca!’ estreia no Teatro de Arena Eugênio Kusnet, em São Paulo

O Teatro de Arena Eugênio Kusnet, na Vila Buarque, em São Paulo, recebe a “Mostra Solos Sim. Sozinhos nunca!”, a partir do dia 13 de julho, às 19h. Serão quatro espetáculos, de curta temporada, que abordam temas como sonhos, libertação de relacionamentos abusivos, racismo, sexualidade, imigração, entre outros. Os monólogos “Meu sonho era escrever, escrevi”, “Madame e a faca cega”, “A Monga e eu” e “Yo mujer negra” estão na programação. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).

Até o dia 30 de julho, a mostra promove encontros gratuitos e debates sobre a criação de monólogos. Segundo os organizadores, mesmo o ator atuando sozinho, ele precisa de outros profissionais para compor a obra cênica. Tendo essa percepção, o grupo enfatiza o trabalho coletivo realizado no teatro.

Sobre os monólogos

“Meu sonho era escrever, escrevi”

O monólogo traz a obra da escritora Carolina Maria de Jesus como base, cuja experiência vital e literária cativa o público por sua sinceridade e capacidade de discernir a alma humana, segundo os criadores. A montagem, protagonizada pela atriz Kelly Lua, é uma viagem ao interior da condição humana, que ressalta a descoberta da beleza que existe nas coisas mais simples e no conhecimento de uma personagem fascinante.

“Madame e a faca cega”

A montagem, do Núcleo Alvenaria, tem texto e direção de Tati Bueno, e apresenta Alexandra DaMatta como protagonista. O texto é inspirado em um trecho do livroOs Componentes da Banda, de Adélia Prado. “A cebola e sua falta de íntimo”, narrada pela autora, foi o ponto de partida para a peça. A obra aborda sutilmente os relacionamentos tóxicos e abusivos, e ainda mostra a libertação de Vera quando ela identifica seu verdadeiro algoz.

“A Monga e eu”

A verdadeira febre nos circos e parques de diversões em todo o território nacional da década de 1960 até o início dos anos 1990, e ainda presente em lugares longínquos do Brasil, a personagem Monga, a Mulher Gorila, é o mote do espetáculo “A Monga e eu”, de Marcello Barranco. Segundo Djalma Lima, que assina a direção, a peça trata do universo pessoal de um ator de meia idade que começa a trama admitindo que acordou para a vida e decidiu parar de fazer teatro para se tornar massoterapeuta, após 20 anos de atuação.

“Yo mujer negra”

O espetáculo é composto por poesias teatralizadas e canções que falam sobre ser uma mulher negra numa sociedade cheia de preconceitos. A atriz Kelly Lua, brasileira radicada na Espanha, compartilha suas experiências com a plateia. A atriz fala de racismo, sexualidade, imigração, identidade e a necessidade de conhecer as próprias origens afrodescendentes, visto que a história se esforçou para apagar todos os seus vestígios, ressalta Kelly. Após a apresentação, a atriz conversa com o público sobre os temas retratados na peça.

Serviço:



“Mostra Solos Sim. Sozinhos nunca!”

Temporada: 13 a 30 de julho | quarta-feira a sexta-feira, às 19h | sábados e domingos, às 17h

Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada) | R$ 80 (apoiador do teatro)

Bilheteria física abre 1h antes dos espetáculos

Ingressos antecipados pela plataforma Sympla, neste link aqui

Capacidade do espaço: 99 lugares

Classificação indicativa: 12 anos

Programação:

“Meu sonho era escrever, escrevi!”

Dias: 13 e 20 de julho, quintas-feiras, às 19h

Duração: 60 minutos

“Madame e a faca cega”

Dias: 14, 21 e 28 de julho, sextas-feiras, às 19h

Duração: 50 minutos

“A Monga e eu”

De 15 a 30 de julho, sábados e domingos, às 17h

Duração: 60 minutos

“Yo mujer negra”

Dia 27 de julho, quinta-feira, às 19h

Duração: 50 minutos

Ficha técnica:

Idealizador: Marcello Barranco

Produção: Tatiana Bueno e Marcello Barranco

Programação visual: Tatiana Bueno

Iluminação: Sâmia Peruchi e Tatiana Bueno

Realização: MB Produções Artísticas

Local:Sala Augusto Boal, no Teatro de Arena Eugênio Kusnet

Rua Teodoro Baima, 94 - Vila Buarque, São Paulo.