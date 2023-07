Hotel brasileiro fica entre os 5 melhores da América do Sul

O Carpe Diem Eco Resort Spa, localizado na cidade de Olímpia-SP, que no ano de 2022 foi premiado como 8º melhor hotel para famílias da américa do sul, este ano recebeu o prêmio de 5º Melhor Hotel para Famílias da América do Sul, galgando 3 posições no ranking.

O TripAdvisor promove avaliações de hotéis, pousadas e resorts do mundo inteiro. Através de suas extensas avaliações e opiniões de viajantes, o site estabelece a reputação e a qualidade dos estabelecimentos de hospedagem em todo o mundo promovendo, todos os anos, a seleção dos melhores hotéis classificados.

O empreendimento possui uma estrutura de lazer composta por piscinas aquecidas, playground, recreação infantil, lago de pesca esportiva, fazendinha, salão de jogos, quadra para prática de beach tennis, futvôlei, vôlei de areia, academia, além de atrações como luau, música ao vivo e um restaurante especializado em gastronomia regional.



No começo deste ano foi inaugurado o SPA, com serviços de massagem, hidromassagem com cromoterapia e salão de beleza. O SPA é aberto para hóspedes e visitantes. A mais recente atração do resort é uma piscina natural, com quase 300 mil litros de água, localizada em uma área verde do resort.



Coquetel de premiação na Estância Turística de Olímpia

Para celebrar a premiação, na noite de terça-feira (27/06/2023), foi realizado um coquetel no resort. O evento foi um marco para a estância turística de Olímpia e o Carpe Diem Eco Resort Spa, que comemoraram a recente premiação do Carpe Diem, como o 5º Melhor Hotel para Famílias da América do Sul.

O casal proprietário do resort, Gustavo Recco e Joanalice, celebrou a conquista ao lado de filhos, parentes, amigos, clientes, fornecedores, colaboradores, membros da imprensa local e autoridades da cidade de Olímpia. A lista de convidados incluiu o prefeito Fernando Cunha, a secretária de Turismo Priscila Forest, o secretário de Governo Bruno Guzzo, o delegado da Polícia Civil Dr. Marcelo Pupo de Paula, o presidente da ACIO, Flávio Vedovato, vereadores, entre outros.

A noite foi marcada por discursos de autoridades, como Gustavo Recco, que ressaltou a importância dos colaboradores e de toda a população nesta trajetória da estância turística de Olímpia e do Carpe Diem Eco Resort & SPA. "Sem todos aqui presentes, nossos colaboradores, e a população da cidade, jamais teríamos chegado tão longe, por isso, muito obrigado, de coração, a todos, esta premiação é de todos nós, olimpienses, que amamos nossa cidade”, afirmou o proprietário.



Premiações consolidam Olímpia-SP no cenário turístico nacional e internacional

Olímpia tem se destacado no cenário turístico nacional e internacional. Os parques aquáticos Thermas dos Laranjais e Hot Beach se firmaram como os parques aquáticos mais visitados do mundo, segundo o Themed Entertainment Association (TEA/AECOM).

A cidade se coloca como um dos principais destinos turísticos do país através das premiações recebidas pelos estabelecimentos locais, como o Carpe Diem Eco Resort & SPA.

Para mais informações sobre o evento, basta acessar: https://promo.carpediemparkhotel.com.br/carpe-diem-eco-resort-eleito-quinto-melhor-hotel-da-america-do-sul

Para mais informações sobre o Carpe Diem Eco Resort & SPA, basta acessar: https://carpediemparkhotel.com.br?