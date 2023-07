Portal da ANS adota login único do Gov.br para atendimento ao consumidor

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) adotou o login único da plataforma Gov.br para acesso ao formulário eletrônico disponível no portal da Agência paraserviços de informação e registro de reclamaçõessobre planos de saúde. A medida amplia a segurança para os usuários do sistema, já que a plataforma do governo federal permite a verificação da identidade do titular de dados pessoais.

A partir de setembro de 2023, o acesso ao formulário eletrônico será feito exclusivamente pelo login único do Gov.br. Durante o período de transição, os consumidores já cadastrados na ANS vão poder entrar no sistema do Fale Conosco com o login/senha que já possuem ou pela conta do portal Gov.br.sendo que,nas duas formas de acesso, os dados e funcionalidades serão os mesmos.

Para novos usuários, o cadastro já deverá ser criado direto por meio do portal Gov.br, ou seja, não é possível gerar novas credenciais pelo portal da ANS.

Para acessar o serviço da ANS, o usuário deverá ter cadastro nível Prata ou nível Ouro no Gov.br.

Veja aqui como criar uma conta gov.br

Saiba mais sobre os níveis da conta gov.br