Governo dá início a cinco obras do programa Lição de Casa

Pelo menos cinco obras em escolas estaduais deverão ter início nesta semana no Rio Grande do Sul. Todas fazem parte do Lição de Casa, programa lançado em junho pelo governador Eduardo Leite. A iniciativa prevê o investimento de R$ 101,4 milhões para a qualificação da rede estadual de ensino e a reformulação do ambiente escolar. Serão entregues 279 obras em 254 escolas até o final deste ano.

Nesta segunda-feira (10/7), teve início a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental Paraguaçu, de Vera Cruz. Com investimento de R$ 389.408,76, a obra irá incluir a substituição completa das instalações elétricas, da entrada de energia e de forros e pisos de salas de aula. O prazo para conclusão é de 120 dias, com acompanhamento da 6ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Santa Cruz do Sul.

A intervenção no Instituto Estadual de Educação Juvenal Miller, de Rio Grande, também começou nesta segunda. Com prazo de 90 dias, será reformado o bloco que abriga o refeitório da escola, incluindo a substituição total da cobertura. A área está interditada no momento. A obra recebeu investimentos no valor de R$ 235.886,13 e será fiscalizada pela Crop de Pelotas.

Na região da 15ª Crop – Erechim, duas obras estão com previsão de início nesta semana. No município de Charrua, a Escola Estadual de Ensino Médio Inglês de Souza, terá sua quadra poliesportiva reformada, com investimento de R$ 292.249,55. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Miguel Wawruch, de Barão do Cotegipe, receberá reparo na rede de esgoto, fossa e filtro, além de telhado da casa de ferramentas e lona da estufa. O custo é de R$ 45.208,80.

Em Bento Gonçalves, a 22ª Crop dará início à demolição da torre da caixa d’água da Escola Estadual de Ensino Fundamental Anselmo Luigi Piccoli, que está interditada. O valor da obra é de R$ 52.663,84.