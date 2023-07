Governador em exercício recebe comitiva para reunião sobre o Polo Integrado da Química

O governador em exercício Gabriel Souza recebeu, nesta segunda-feira (10/7), uma comitiva dos municípios de Montenegro e Triunfo para uma reunião sobre as potencialidades do Polo Integrado da Química, espaço de 700 hectares junto ao Complexo Petroquímico de Triunfo. A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e o titular da pasta, Ernani Polo, também participaram do encontro, que ocorreu no Centro Administrativo Fernando Ferrari.

Durante a reunião, foram apresentadas ao governador em exercício as demandas do Grupo de Trabalho formado para fomentar o desenvolvimento da área a partir da atração de investimentos. A intensificação da divulgação do Polo da Química como um local com diferenciais competitivos para a instalação de empresas do setor químico foi uma das pautas abordadas.

Gabriel lembrou que o Polo Petroquímico e o Distrito Industrial de Montenegro são pautas já destacadas em missões que buscam a atração de investimentos para o Rio Grande do Sul. “Apresentamos as potencialidades do Estado e essas pautas estão dentro desse contexto, mas vamos buscar aprimorar essa apresentação em missões nacionais e internacionais, qualificando cada vez mais a nossa capacidade de comunicar sobre esse importante ativo”, disse.

O grupo também destacou um diagnóstico sobre a logística do local, envolvendo questões sobre as vias de acesso, como um dos próximos passos para viabilizar mais investimentos no Polo. Gabriel encaminhou um detalhamento da pauta para que possa ser trabalhada pela Secretaria de Logística e Transportes.

O governador em exercício também falou sobre a expansão da demanda por produtos químicos a partir da privatização da Companhia Riograndense de Saneamento, concluída na última sexta-feira (7/7). Gabriel lembrou que o investimento privado vai ampliar o alcance do esgotamento sanitário.

“O tratamento do esgoto e da água são processos químicos e a ampliação do saneamento vai demandar a indústria química por produtos, o que deve incentivar ainda mais a vinda de empresas desse setor”, observou.

Também participaram da reunião o deputado estadual Edivilson Brum; o prefeito de Montenegro, Gustavo Zanatta, e o vice-prefeito, Cristiano Braatz; o presidente da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Montenegro, João Batista Garcia, e a representante da ACI no Grupo de Trabalho do Polo da Química, Cristiane Gehrke.

Polo Integrado da Química

Instalado em uma área de 700 hectares junto ao Complexo Petroquímico de Triunfo, o Polo é uma parceria entre governo do Estado, prefeituras de Montenegro e Triunfo, Sindicato das Indústrias Químicas do Rio Grande do Sul (Sindiquim), Comitê de Fomento ao Polo Petroquímico (Cofip RS) e Braskem. O local conta com a infraestrutura e a proximidade de serviços, profissionais qualificados e fornecedores de insumos para a indústria química, fomentando o desenvolvimento e a conexão de todo o setor.