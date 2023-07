ANA participa de missão na Argentina para lançamento de centro regional para sistema de alerta hidrometeorológico na bacia do Prata

Entre 10 e 12 de julho, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) participa do lançamento do Centro Regional do projeto Prognóstico Hidrometeorológico e Sistemas de Alerta na Bacia do Prata (PROHMSAT), em Buenos Aires, Argentina. A iniciativa da Organização Meteorológica Mundial (OMM) tem como objetivo fortalecer os sistemas de alerta, permitir uma resposta de decisão aos riscos hidrológicos e desenvolver serviços de apoio à gestão sustentável da água.

Dessa forma, o PROHMSAT visa a apoiar a construção de um sistema de previsão do tempo e alerta a inundações para a bacia hidrográfica do rio da Prata e o desenvolvimento de tecnologia de compartilhamento de dados hidrológicos entre Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai e Uruguai.

Participam do evento, representando a ANA, o superintendente de Gestão da Rede Hidrometeorológico, Marcelo Medeiros, que também atua como assessor hidrológico do Brasil junto à OMM; e o coordenador de Eventos Críticos e ponto focal da Agência no projeto, Vinícius Roman.

