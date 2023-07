Câmara de Comércio, Indústria e Tecnologia Brasil-Japão é lançada em Santa Catarina

Na presença do cônsul-geral do Japão em Curitiba, Keiji Hamada, foi constituída na últimasexta-feira, 7, a Câmara de Comércio, Indústria e Tecnologia Brasil-Japão de Santa Catarina, na sede da Junta Comercial do Estado de SC (Jucesc). Dentre os objetivos, a Câmara irá auxiliar no desenvolvimento econômico de Santa Catarina por meio da mediação e suporte de investimentos japoneses no Estado; promover e fomentar as potencialidades econômicas, comerciais, tecnológicas, culturais, desportivas e industriais de SC no Japão; e servir de ponte entre o capital japonês e o Governo do Estado.

“Para nós, é motivo de orgulho essa possibilidade de contribuir com uma comunidade que pode gerar tantos recursos, tantos negócios e trazer tecnologias e outras questões que já estão sendo discutidas junto à Secretaria de Articulação Internacional para beneficiar o estado de Santa Catarina”, afirmou o presidente da Jucesc, Fernando Baldissera.

Para o secretário do Planejamento, Edgard Usuy, colocar o Japão próximo à Junta Comercial vai ser muito positivo, pois importantes parcerias serão firmadas, no sentido de tecnologia, de qualidade, principalmente. “O governador Jorginho Melo pede para que estabeleçamos várias camadas de planejamento no nosso trabalho: o planejamento do desenvolvimento das atividades do Governo do Estado, o planejamento de onde Santa Catarina quer chegar – desenvolvimento social, territorial, econômico, cultural, e com certeza uma dessas camadas é a relação internacional capitaneada pelo secretário Juliano Froehner, que vem desempenhando um papel importante nessa articulação.”

Também participaram do lançamento da Câmara, a vice-cônsul do Japão, Misaki Shoji; a vice-presidente da Jucesc, Fabiana Everling, a gerente de Relações Institucionais da SAI, Fernanda Muniz (representando o secretário Juliano Froehner); o presidente da Associação Nipo-Catarinense, Seiji Korosue, e o seu ex-presidente e cocriador da Câmara, Eduardo Nobuyuki Usuy; entre outros convidados.