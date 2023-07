Concluída recuperação do aterro da ERS-419, em Teutônia

As obras de recuperação do aterro da ERS-419, em Teutônia, foram concluídas na sexta-feira (7/7) pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). Ao todo, os serviços no km 13,1 da rodovia contaram com aporte de, aproximadamente, R$ 500 mil do governo estadual.

“O trecho ficou em estado crítico após o ciclone extratropical ocorrido em junho, que agravou a situação do aterro onde já houve um deslizamento em 2022”, conta o titular da Selt, Juvir Costella. “Após a recuperação, as condições de trafegabilidade foram estabelecidas, oferecendo segurança para a população que utiliza a estrada.”

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, destaca que as obras iniciadas na última semana de junho foram finalizadas antes do prazo de 20 dias previsto para a duração das atividades. "Conseguimos não só finalizar a recomposição do aterro como os reparos no pavimento. Com isso, a pista está íntegra e pronta para que os usuários da região possam se deslocar confortavelmente pela via", afirma.