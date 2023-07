Aprimoramento do treino e aplicação no jogo são temas da próxima edição do FGF Conecta

A quarta edição de 2023 do projeto Conecta da Federação Gaúcha de Futebol - FGF terá o minicurso temático sobre "Como melhorar o treino e transferir o treino para o jogo", com o auxiliar técnico do Avaí-SC e professor da CBF Academy das licenças de treinador e executivos, Gabriel Bussinger. O evento acontecerá na sexta-feira (21), das 15h às 20h30. A mediação ficará por conta do doutor em ciências do desporto e mestre em ciência do movimento humano, professor José Cicero Moraes.

Autor do podcast Diário do Treinador, Bussinger também é pós-graduado em ciência do treinamento em futebol, gestão de pessoas e do futebol e mestre em filosofia de liderança do treinador de futebol de sucesso. Gabriel soma passagens pelas categorias sub-23 do Avaí-SC, como treinador, ex-treinador do sub-17 do Santos-SP, além da passagem pela Dinamarca como treinador do FC Djursland/BFC.

Focado em aprimorar os treinos, a primeira parte do curso, entre 15h e 17h30, irá abordar a "Transferência do treino para o jogo". Já a segunda parte, após o intervalo, das 18h15 às 20h30, terá como pauta o "Planejamento, Condução e Avaliação de Jogo (PCA)".

O encontro tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam nos clubes gaúchos, visando o aperfeiçoamento dos processos através da troca de experiência com um profissional de alto nível do futebol brasileiro. O evento é aberto a todos os interessados no tema, tendo como público-alvo técnicos de futebol, preparadores físicos, graduandos e professores de educação física e dirigentes.

