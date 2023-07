Basquete: Brasil encara EUA à noite por título inédito na AmeriCupW

A seleção brasileira feminina está a apenas uma vitória de conquistar o título inédito da AmeriCup, a Copa América de Basquete, em León (México). Invicta na competição, a equipe comandada pelo técnico José Neto encara os Estados Unidos na final, a partir das 21h30 (horário de Brasília) deste domingo (9). As seleções já se enfrentaram no quarto e último jogo da primeira fase, e as brasileiras levaram a melhor sobre as norte-americanas por 67 a 54.Além de avançar à final ao vencer Porto Rico na semi por 85 a 74 na noite de sábado (8), o Brasil ficou mais perto dos Jogos de Paris 2024 ao garantir vaga direta no Pré-Olímpico Mundial.

TÁ CHEGANDO



Pouco mais de seis horas para Brasil x Estados Unidos pela final da AmeriCupW!



Ansiosos!?



Pelos critérios da Federação Internacional de Basquete (Fiba), o campeão da AmeriCupW garantiria vaga direta na competição classificatória à Paris. Como os Estados Unidos já estão assegurados em Paris,mesmoem caso de revés do Brasil nesta noite, opaís permanece com a vaga no Pré-Olímpico Mundial. Ao todo, serão 10 vagas em disputa por um total de 14 equipes. Além dos Estados Unidos, a França também carimbou o passaporte para Paris 2024 por sediar o evento.

“Estamos muito felizes pela classificação para a final, mas viemos para sermos campeões. As jogadores não desistiram da partida em momentos algum. Não perderam a cabeça. Fomos para o intervalo atrás, mas em todos os momentos nós tivemos a mente positiva de que iríamos buscar a virada e a vitória. Elas estão de parabéns, o corpo técnico do Brasil também, que trabalhou muito para que a Tainá pudesse estar em quadra. É descansar e preparar para a decisão - disse o técnico José Neto em depoimento ao site da Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

Na vitória contra Porto Rico na semifinal, as maiores pontuadoras foram a ala/pivôDamiris (24 pontos/ cinco rebotes), a ala/armadora Tainá (17 pontos/três rebotes), a ala Emanuely (13 pontos), e a pivô Kamilla (oito pontos/quatro rebotes).

"Sei que tenho um papel muito importante para o Brasil, mas temos grandes jogadoras que podem ajudar quando precisamos. Estou ciente da minha responsabilidade, mas sei que minhas companheiras também podem dar conta do recado - disse Damiris, após a classificação à final.

O Brasil subiu ao pódio nas duas últimas edições da AmeriCupW: em ambas foi medalha de bronze. Além da vaga ao Pré-Olímpico Mundial, a competição distribui quatro vagas para o Pré-Olímpico das Américas, ainda este ano.

De olho em Paris 2024

A Olimpíada reunirá apenas 12 seleções femininas. Duas vagas já estão definidas: uma dos Estados Unidos, por conta do título mundial, e a da França por ser o país-sede. Mesmo classificados, os dois países disputarão as competições qualificatórias. O Pré-Olímpico Mundial,que distribuirá 10 vagas, ocorrerá no primeiro semestre de 2024,em quatro torneios com quatro times cada (quatrodas Américas, doisda África, quatro da da Ásia e seis da Europa). Os três melhores de cada torneio irão aParis 2024. Os grupos que tiverem França e EUA darão 2 vagas, já que os dois estão garantidos.

Resultados do Brasil na AmeriCupW

Primeira fase

1 de julho - Brasil 92 x 53 Cuba

2 de julho -Brasil 90 x 76 Venezuela

3 de julho -Brasil 56 x 55 Argentina

4 de julho -Brasil 67 x 54 EUA

Quartas de final

7 de julho -Brasil 83 x 61 México

Semifinal

8 de julho -Brasil 85 x 74 Porto Rico