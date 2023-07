Licitações para a Expointer estão na pauta da Agenda Celic para o período de 10 a 14 de julho

A 46ª edição da Expointer, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, será realizada entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Três processos licitatórios voltados ao evento são destaques da agenda da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 10 a 14 de julho.

O certame para contratação do controle de acessos e da comercialização dos ingressos da feira deste ano está previsto para segunda-feira (10/7), às 9h30, por meio de pregão eletrônico. A permissão onerosa de uso de espaço público para voos panorâmicos no Parque de Exposições Assis Brasil, por sua vez, será licitada na quarta-feira (12/7), pela mesma modalidade e no mesmo horário. Na sexta-feira (14/7), também às 9h30, ocorre o pregão eletrônico para a contratação de serviços de gestão, planejamento, organização e gerenciamento da Expointer, entre outras atividades.

Os processos relativos à Expointer seguirão o mesmo modelo implantado pela Celic em 2022 para os certames do evento. A subsecretaria da SPGG concentra as demandas em eixos temáticos, o que torna mais ágeis e eficientes as contratações. Em 2022, em vez dos 38 certames inicialmente previstos, apenas seis foram realizados, mesmo número programado para a edição deste ano.

O calendário da Celic inclui ainda a aquisição de equipamentos médico-hospitalares, materiais de segurança e de construção civil. No total, serão 21 certames, com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Licitações prevista para o período de 10 a 14 julho de 2023