Em plenária do PPA do governo federal, Gabriel Souza reafirma demandas do Estado sobre estiagem e infraestrutura viária

A ministraSimoneafirmou quea Uniãoquer trabalhar na administração nacional de forma conjunta com cada indivíduo da população. “O Brasil voltou a planejar, a pensar políticas públicas de forma eficiente, agora com um Ministério doPlanejamentoque,junto e ao lado do povo,está pronto para pensar o Brasil e responder à pergunta ‘queBrasil cada um dos homens e mulheres deste país quer para os próximos quatro anos?’”,expôs a ministra.

Anfitrião da audiência, o presidente daALRSparabenizoua iniciativa do governo federal para ouvir a população e construir um PPA alinhado com a realidade do Brasil. “Saúdo essainiciativaque tem percorrido opaísem plenárias presenciais, como esta, ou colhido opiniões pormeio da plataformaBrasilParticipativo. Somos um país de dimensõescontinentais, com diferenças culturais e geográficas marcantes, desigualdades profundas, ao mesmo tempo que ainda temos a missão mais básica de prover moradia digna e comida no prato dos brasileiros mais desalentados. A participação popular fortalece, portanto, a sociedade.Euma sociedade forte constrói um Brasil mais próspero, mais livre e mais justo”, ressaltouZanchin.