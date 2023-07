ANA lança manual com diretrizes para elaboração de projetos de instalação de estações hidrológicas relacionadas a empreendimentos hidrelétricos

Em atendimento à Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº 127/2022 , vigente desde 1º de janeiro deste ano, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) produziu o manual Diretrizes para Elaboração do Projeto de Instalação de Estações Hidrológicas . A publicação apresenta as diretrizes para elaboração de projetos de instalação de estações para monitoramento hidrológico associadas a empreendimentos hidrelétricos, sendo que dados hidrológicos confiáveis são necessários à adequada gestão de recursos hídricos em prol do desenvolvimento do País.

Produzido para auxiliar as empresas do setor elétrico na adequação e atendimento à Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº 127/2022, o manual informa as etapas de implantação desse normativo, cujo objetivo é manter ou melhorar o monitoramento hidrológico brasileiro associado aos empreendimentos hidrelétricos. Essa norma define, ainda, procedimentos para instalação e operação de estações hidrológicas para monitoramento de vazões, nível d’água, chuvas, sedimentos e qualidade de água pelos titulares de empreendimentos hidrelétricos com potência instalada acima de 1000 quilowatts (kW).

Além disso, a publicação da ANA detalha os itens que os projetos de instalação de estações hidrológicas devem conter, como: a caracterização da bacia hidrográfica do empreendimento hidrelétrico, rede hidrológica existente na bacia em questão, quantitativo de estações, proposta de rede hidrológica, cronograma de atividades, entre outras informações.

No processo de elaboração desse manual, a ANA realizou a Tomada de Subsídios nº 02/2022 , que recebeu 22 sugestões por parte de operadores de estações, entidades representativas do setor elétrico e demais interessados no tema entre 14 de dezembro de 2022 e 31 de janeiro deste ano.

Assessoria Especial de Comunicação Social (ASCOM)

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)

(61) 2109-5129/5495/5103

www.gov.br/ana | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | LinkedIn | TikTok