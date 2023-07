Oficina gratuita de performance na Funarte SP: inscrições abertas

O Complexo Cultural Funarte SP, em Campos Elíseos, São Paulo, recebe no mês de julho, às segundas-feiras, a partir do dia 10, a Oficina de Arte Performance. Na ação, a artista Cristina Maluli aborda o surgimento dessa linguagem e a contribuição dos nomes que mais se destacaram na sua expressão. Gratuitas, as inscrições estão abertas. As atividades ocorrem das 19h às 22h, na Sala Arquimedes Ribeiro.

A oficina, que é parte do Projeto Titânio C.2/22, é direcionada para estudantes e artistas iniciantes. O programa aborda o surgimento da arte da performance e a contribuição de alguns dos seus principais expoentes, brasileiros e estrangeiros.

Os(as) participantes poderão iniciar o desenvolvimento de trabalhos, individuais ou coletivos, por meio de teoria e de prática, com base nas experiências mostradas durante o curso.

Na oficina, Cristina Maluli também leva à cena sua experiência com a escoliose: o surgimento da condição, o processo que viveu ao lidar com ela e a cirurgia à qual se submeteu. Na atividade, a artista traça um paralelo abordando três histórias: a de si mesma; a da sua mãe, Linda; e a da artista plástica mexicana Frida Kahlo. "Entre outras coincidências, há a poliomielite de Frida e Linda, na mesma idade e na mesma perna, e as artrodeses de Frida e Cristina, ambas também com a mesma idade", informa a ministrante.

Para participar da Oficina de Arte Performance basta acessar e preencher o formulário disponível neste link .

Oficina de Arte Performance

Dias 10, 17, 24 e 31 de julho de 2023, segundas-feiras, das 19h às 22h

Ingressos gratuitos

Link para inscrição: https://forms.gle/nXYyCdG9xtig4m2C7

Classificação indicativa: livre

Duração: 180 minutos

Sala Arquimedes Ribeiro – Complexo Cultural Funarte SP

Alameda Nothmann, 1058 – Campos Elíseos, São Paulo (SP)



Acessibilidade: rampas de acesso para as salas de espetáculos, galerias e banheiros acessíveis.

Parceria com dois estacionamentos:

1. Em frente à entrada do Complexo Cultural Funarte SP, na Alameda Nothmann - Preço: R$ 10 (até três horas) e R$ 15 (até 12 horas)

2. Rua General Júlio Marcondes Salgado, 211 - R$ 12 (até três horas).



Cronograma

1º e 2º dias: Teoria e prática

3º dia: Esboço de criação e troca das experiências / expectativas

4º dia: Apresentação das performances