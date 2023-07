Banrisul anuncia maior Plano Safra de sua história com R$ 11 bilhões em crédito

O Banrisul lançou, nesta quinta-feira (06), o maior Plano Safra de sua história, com disponibilidade de R$ 11 bilhões em crédito, 57% a mais em relação à safra anterior — que também foi recorde e disponibilizou R$ 7,0 bilhões ao agronegócio. Esse é o terceiro ano consecutivo de valores substanciais, com R$ 5 bilhões no ciclo 2020/2021. A apresentação do novo Plano Safra, durante o AgroShow Banrisul 2023, realizado no Nau Live Spaces, em Porto Alegre, contou com a participação do governador do Estado, Eduardo Leite, do presidente do Banco, Cláudio Coutinho; autoridades do Governo do Estado, diretoria da instituição e representantes do agronegócio brasileiro.

“Estamos, hoje, anunciando o maior Plano Safra da história do nosso Banrisul, reforçando o foco estratégico do Banco para o setor e consolidando sua posição como fomentador do agronegócio e do desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul”, observa Coutinho. “Serão mais de 50 mil produtores beneficiados, o que demonstra que estamos conectados à realidade do campo”, acrescenta o dirigente.

