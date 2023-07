ANS realiza Consulta Pública 113 para atualização do Rol

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) abre, nesta sexta-feira, 07/07, a Consulta Pública 113 , com o objetivo de receber contribuições para a atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde relacionadas às seguintes tecnologias:

- Lanadelumabe, para prevenção, em longo prazo, de pacientes com angioedema hereditário, a partir de 12 anos de idade; e

- Talazoparibe, para tratamento de pacientes adultos com câncer de mama metastático ou localmente avançado.

O Lanadelumabe foi discutido na 15ª ReuniãoTécnica da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar(Cosaúde), ocorrida em abril; já o Talazoparibe foi debatido na 17ª Cosaúde, realizada em junho, e ambos foram apresentados durante a 591ª Reunião de Diretoria Colegiada (DICOL) nessa segunda-feira, 03/07. Para assistir à reunião da DICOL na íntegra, clique aqui .

As duas tecnologias têm recomendação preliminar desfavorável à inclusão, motivo pelo qual também serão objetos da Audiência Pública 33.

Os interessados podem enviar suas contribuições até 26/07 no próprio site da ANS, no qual também estão disponíveis os documentos relacionados à proposta durante o período de consulta: www.gov.br/ans ,em "Acesso à informação", no item "Participação Social", no subitem "Consultas Públicas".

O Rol tem sido cada vez mais aprimorado e conta com processos dinâmicos, nos quais a análise das tecnologias é feita a partir de metodologia de avaliação de tecnologias em saúde baseada em evidências, utilizada em diversos países de primeiro mundo, e com ampla participação popular.