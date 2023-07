Prédio desaba em Paulista, na região metropolitana do Recife

Uma mulher de 65 anosfoi resgatada pelo Corpo de Bombeiros com vida, após o desabamento de um prédio na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, na manhã desta sexta-feira (7), na região metropolitana do Recife. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, oito viaturas com homens da Grupamento de Busca e Salvamento trabalham no local.

Ainda não há informações sobre o número de desaparecidos, mas moradores da região informaram aos militares que havia crianças no local. Segundo os bombeiros, o desabamento foi parcial, e os homens trabalham junto com oServiço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Defesa Civil e a Polícia Militar em busca de sobreviventes.

O prédio fica localizado no bairro do Janga, em Paulista, no litoral norte do estado.