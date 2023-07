Governador recebe comitiva da região das Missões para discutir projetos de infraestrutura e turismo

O governador Eduardo Leite recebeu, nesta quinta-feira (6/7), no Palácio Piratini, uma comitiva da região das Missões, a fim de debater temas estratégicos para o desenvolvimento regional, como obras de infraestrutura de transportes e projetos de fomento ao turismo.

O encontro foi liderado pelo deputado estadual Eduardo Loureiro e por representantes da Associação dos Municípios das Missões (AMM), da Associação dos Legislativos das Missões (ALM) e do Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede Missões).

Os prefeitos e demais lideranças municipais apresentaram diversos pleitos ao governador. Foram discutidos assuntos como a viabilização de obras de acessos municipais e a regulamentação do Programa Estadual de Apoio e Fomento às Atividades de Valorização e Resgate Histórico das Missões Jesuítico-Guarani (Pró-Missões). Também foi abordado o apoio institucional do Executivo estadual em relação a um conjunto de obras vinculadas ao governo federal, a exemplo da continuidade das obras da ponte internacional de Porto Xavier.

Durante o encontro, Leite afirmou que algumas demandas já estão sendo encaminhadas e outras serão atendidas conforme a capacidade financeira e orçamentária do Estado.

"Das obras elencadas, muitas estão em ofício que eu entreguei ao presidente Lula. O esforço político é comum. Nós trabalhamos pelo mesmo povo, pela mesma população. Acolheremos as demandas na medida da capacidade do Estado”, afirmou Leite. “As contas estão em dia, mas o Estado ainda tem as suas limitações. Tivemos a questão da perda de arrecadação, e a compensação ainda levará um tempo.”

Também participaram da reunião os secretários da Casa Civil, Artur Lemos, de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e de Logística e Transportes, Juvir Costella, além do diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino.