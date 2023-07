Em São Paulo, Funarte recebe Projeto Hip-Hop Blues – Espólio das águas

A Fundação Nacional de Artes – Funarte recebe, em um dos seus equipamentos culturais em São Paulo (SP), o Teatro de Arena Eugênio Kusnet, em Vila Buarque, o Projeto Hip-Hop Blues - Espólio das águas. A iniciativa reúne um espetáculo teatral, com o mesmo título, e a oficinaTeatro Hip Hop, além de um debate – tudo com entrada gratuita.

O enredo deHip-Hop Blues – Espólio das águasmostra um galpão, que parece ser um teatro, onde seis atores ensaiam e refletem sobre os tempos atuais, tentando traduzi-los em forma artística. “Num jogo cênico que fricciona depoimento e ficção”, o espaço de diálogo é permeado por histórias e ancestralidades. Esse “tecido de fragmentos” revela e contrapõe “o racismo, a moralidade, a LGBT+fobia, a intolerância, a supremacia branca e patriarcal e seus inúmeros braços estruturais”.

A oficina é realizada por um grupo do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, realizador do projeto. A participação na nessa atividade ocorre por inscrições on-line, neste link .

Projeto Hip-Hop Blues – Espólio das águas

De 6 a 9 de julho de 2023

Sala Augusto Boal – Teatro de Arena Eugênio Kusnet

Rua Dr. Teodoro Baima, 94 – Vila Buarque, São Paulo (SP)

Espaço da Fundação Nacional de Artes – Funarte

Todas as atividades são gratuitas. A bilheteria abre uma hora antes, para a entrega dos convites

Programação

Espetáculo

Hip-Hop Blues

6 a 9 de julho de 2023, de quinta-feira a sábado, às 20h e domingo, às 18h

Classificação indicativa: 12 anos

Duração: 90 minutos

OficinaTeatro Hip-Hop

8 de julho, sábado, das 14h às 18h

Com Claudia Schapira, Eugênio Lima, Luaa Gabanini e Roberta Estrela D`Alva, do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos

Link para as inscrições aqui

Debate

9 de julho, domingo, após o espetáculo – por volta das 19h30

Acessibilidade: rampas de acesso para a sala de espetáculos e banheiro acessível

Não há estacionamento

Mais informações

Sobre o projeto: https://www.facebook.com/nucleobartolomeu

Sobre os espaços da Funarte em SP: [email protected]