Espetáculo de teatro e dança com cânticos de matriz africana realiza-se na Funarte MG

Entre os dias 7 e 9 de julho, a Funarte MG, no Centro de Belo Horizonte, recebe o Projeto Ressonâncias. Ele reúne um espetáculo de artes integradas - teatro, com textos poéticos, música, com cânticos de matriz africana, e dança. Gratuita, a programação inclui a performance Sol à meia-noite e um seminário, com artistas e agentes e pesquisadores ligados a tradições culturais.

De acordo com a produção, o solo inédito cênico-musical Sol à meia-noite foi concebido "a partir do conceito Kongo de totalidade", uma visão do universo e dos seres originária da cultura africana "Bantu-Kongo". Esse princípio da tradição se refere a "uma relação estabelecida entre entidades, seres, coisas e imaterialidades que existem em qualquer dimensão da realidade", acrescenta. No espetáculo, "por meio de uma poesia em espiral, a performer, pesquisadora e instrutora de teatro, Graziele Sena, revela seu olhar negro, feminino e periférico [...] proporcionando uma experiência compartilhada com público", completam os realizadores. A peça está com encenação programada em dez diferentes espaços da Capital Mineira.

O seminário, intitulado A Criação Contemporânea em Diálogo com os Saberes Tradicionais, é de formato híbrido, no YouTube do projeto [ inserir link youtube.com/@ressonancias ] e no Galpão Cine Horto, presencial. O encontro vai agregar mestras de saberes tradicionais, estudiosos do tema e artistas.

Aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura de Belo Horizonte, o Projeto Ressonâncias, busca promover o desenvolvimento e a discussão sobre saberes tradicionais na pesquisa e criação cênica na arte contemporânea, além de contribuir para a ampliação do diálogo e da reflexão sobre a identidade negra na sociedade brasileira.

Projeto Ressonâncias

Toda a programação é gratuita

Performance cênico-musical

Sol à meia-noite



7 a 9 de julho, às 20h30

Duração: 45 minutos

Funarte MG

Rua Januária, 68 - Centro - Belo Horizonte (MG)

Seminário

A Criação Contemporânea em Diálogo com os Saberes Tradicionais

Coordenação: Fernando Mencarelli

Formato híbrido (on-line e presencial)

1º Dia - Virtual

10 de julho, das 18h às 21h

Transmissão ao vivo no canal do projeto: youtube.com/@ressonancias

2º Dia - Presencial

15 de julho, das 15h às 19h

Galpão Cine Horto - Sala de Cinema

R. Pitangui, 3613 - Horto, Belo Horizonte (MG)

Ficha técnica do solo Sol à Meia Noite

Direção e concepção: Graziele Sena | Músico-performer: Luciano Mendes | Orientação artística: Guilherme Kirchheim | Iluminação: Marina Arthuzzi e Tainá Rosa | Produção: Marcela Rodrigues | Gestão financeira: Simone Rosa | Assessoria de Comunicação: Bramma Bremmer | Social media: Natan Vianna | Design gráfico: Bia Perdigão | Registro audiovisual: Daniel Ferreira | Fotografia: Poly Acerbi | Pesquisa: @isabelcasimira, @maedangodyahongolo, @lindinalva.barbosa.9 e @cicideoxala

Mais informações

Sobre o projeto: @projetoressonancias (Instagram)