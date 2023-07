Leite participa de lançamento das obras nos aeroportos de Pelotas, Bagé e Uruguaiana

Com investimento de quase R$ 60 milhões, foi lançado nesta quinta-feira (6/7) o início das obras nos aeroportos de Pelotas, Bagé e Uruguaiana. Os três terminais foram concedidos à empresa CCR Aeroportos em leilão realizado pelo governo federal em 2021. A solenidade foi realizada no aeroporto de Pelotas com a presença do governador Eduardo Leite.

“A importância desses aeroportos vai além do mero transporte de pessoas e mercadorias. Eles representam verdadeiros pilares do desenvolvimento econômico, permitindo a integração de regiões e facilitando o acesso a oportunidades comerciais, turísticas e culturais. Com uma infraestrutura aeroportuária adequada, fomentamos o crescimento de setores estratégicos, impulsionamos o turismo e estimulamos a geração de empregos”, afirmou o governador.

Leite disse que uma infraestrutura aeroportuária adequada contribui para o fomento de setores estratégicos -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Também participaram da solenidade os secretários de Logística e Transportes, Juvir Costella, e de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi, além do líder do governo na Assembleia, Frederico Antunes, e da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas.

Investimentos

O aeroporto de Pelotas (PET/SBPK) receberá R$ 17,8 milhões em investimentos, que serão utilizados na adequação da sinalização do pátio de aeronaves e da área de escape, na reforma e na ampliação do terminal de passageiros para que possa operar com aviões Boing 737-700 e na implantação do indicador de precisão da trajetória de aproximação (Papi) na cabeceira 24.

O investimento no aeroporto de Uruguaiana (URG/SBUG) será de R$ 17,6 milhões. Entre as melhorias estão: adequação da sinalização do pátio de aeronaves, alargamento da área de taxiamento, ampliação do pátio de aeronaves, reforma e ampliação do terminal de passageiros e implantação do Papi na cabeceira 27. Uma parte do valor será destinada a desapropriações necessárias para a execução do projeto.

No aeroporto de Bagé (BGX/SBBG), serão investidos R$ 24,2 milhões na adequação da sinalização do pátio de aeronaves e na construção de um novo (com a respectiva área de taxiamento), na implantação do Papi na cabeceira 24 e na adequações do terminal de passageiros para operar com aviões Cessna.