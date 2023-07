Agência participa do 18º Encontro da Iniciativa para Governança da Água da OCDE

Entre 5 e 6 de julho, em Paris, França, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) participou do 18º Encontro da Iniciativa para Governança da Água, evento realizado no âmbito da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A delegação da ANA foi liderada pelo diretor Filipe Sampaio e contou com as participações da assessora especial de Governança, Adriana Rodrigues, e da coordenadora de Gabinete do diretor, Tauana Monteiro.

A Iniciativa para Governança da Água (WGI na sigla em inglês), implementada no contexto da OCDE, é um fórum político de representação institucional que, duas vezes por ano, se reúne para discutir temas da agenda internacional da água, com ênfase na disseminação de conhecimentos e boas práticas que promovam reformas no setor de recursos hídricos. A ANA participa desde 2013 dessa instância, o que possibilita o posicionamento institucional da Agência nessa temática internacional.

Na agenda da 18ª Reunião do WGI, definiu-se como a Iniciativa contribuirá para o próximo Fórum Mundial da Água 2024, que será realizado em Bali, Indonésia. Foi discutida, ainda, a preparação de uma guia sobre a implementação dos doze princípios da OCDE para Governança da Água, como países africanos e latino-americanos se posicionam nesse cenário e, por fim, temas ligados a integridade e recursos hídricos.

Em sua fala, o diretor Filipe Sampaio anunciou e convidou a todos(as) participantes do 18º Encontro da WGI para participarem do 1º Fórum Latino-Americano da Água, sendo que o público estrangeiro reafirmou desejo de cooperar e participar do Fórum. Além disso, Sampaio abordou o papel da ANA no debate sobre economia circular, saneamento básico e como as alianças regionais têm se fortalecido no sentido de pensar recursos hídricos de forma integrada.

No segundo dia de debate, a assessora especial de Governança, Adriana Rodrigues, apresentou as ações da ANA no sentido de aumentar a transparência e a integridade da Agência, demonstrando as iniciativas voltadas para orçamento, governança, inovação e gestão de riscos.

A Iniciativa para Governança da Água reúne representantes de setores públicos e privados para compartilharem experiências e boas práticas para a gestão do setor de recursos hídricos nos países que integram a WGI. A ANA, única instituição brasileira que compõe a Iniciativa da OCDE, contribuiu para a construção do Programa de Trabalho da WGI para o biênio 2022 a 2024.

O Fórum

Previsto para acontecer em 21 e 22 de novembro, em Aracaju (SE), o 1º Fórum Latino-Americano da Água tem o objetivo de reunir gestores, técnicos, usuários de água, acadêmicos, indígenas, empresários, legisladores, tomadores de decisão, comunicadores e representantes da sociedade civil. O evento será um espaço para estabelecer redes, interações e agendas de recursos hídricos e saneamento básico que contribuam para o desenvolvimento sustentável na América Latina. São esperadas no Fórum instituições do setor de recursos hídricos dos 20 países latino-americanos.

Esse evento é uma iniciativa conjunta da Rede Brasil de Organismos de Bacia (REBOB) com a Rede Latino-Americana de Organismos de Bacias (RELOC na sigla em espanhol), Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro), Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS), Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico apoia o evento desde sua concepção.

