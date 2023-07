Laboratório de Estudos de Tecnologias BIM (LaBIM-RS) é inaugurado no Caff

O Laboratório de Estudos de Tecnologias BIM do Rio Grande do Sul (LaBIM-RS) foi inaugurado na tarde de quarta-feira (5/7), no 3º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff). Vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), o LaBIM-RS será um órgão de execução, no âmbito da administração pública estadual, cujo objetivo é a pesquisa, o desenvolvimento, a implementação e a disseminação da metodologia de Modelagem da Informação da Construção (BIM). A metodologia reúne um conjunto de tecnologias e processos que permitem a utilização de modelos digitais de uma construção de modo colaborativo, com a finalidade de melhorar a qualidade de obras e serviços de engenharia, arquitetura e atividades relacionadas.

O governador Eduardo Leite participou do evento de inauguração e destacou que a metodologia BIM vai otimizar e melhorar os processos para construção, aproveitamento dos espaços e gestão dos imóveis do Estado. “Quando temos tecnologias que mudam completamente a nossa forma de trabalhar, precisamos fazer uma releitura a partir do que essa plataforma nos permite. Temos que reaprender e despertar novas habilidades e competências para manejar as novas ferramentas tecnológicas. Essa plataforma será capaz de nos dar maior eficiência, o que é fundamental para que consigamos fazer mais para a sociedade”, afirmou Leite.

O laboratório será um ponto de apoio para as demais secretarias do governo, prestando consultoria transversal. Com a utilização da BIM, todas as etapas do ciclo de um projeto são facilitadas. Durante a fase de planejamento, por exemplo, é possível realizar a estimativa de custos antes da efetiva execução da obra e, por meio de simulações, prevenir erros. De modo geral, a metodologia otimiza prazos e gera maior confiabilidade para os projetos.

“Através do laboratório, conseguiremos difundir a metodologia entre as secretarias do governo, possibilitando a criação de projetos integrados e de maior economia para o Estado. Os projetos feitos no LaBIM-RS serão elaborados por grupos de trabalho e de forma sinérgica com todas as secretarias. No laboratório, haverá um ambiente apropriado onde todas as pessoas estarão alinhadas a um único propósito. Com o aprimoramento dos projetos, teremos um avanço no planejamento e na execução das obras públicas”, ressaltou a titular da SPGG, Danielle Calazans.

O Laboratório

O LaBIM-RS está dividido em dois espaços que possuem, cada um, dez computadores de última geração, equipados com softwares licenciados e adequados para o uso da tecnologia BIM. A sala de treinamento permitirá a capacitação nas ferramentas e nos processos, enquanto o laboratório servirá de apoio para servidores desenvolverem projetos, como é o caso do escaneamento 3D do Caff, que começou em maio deste ano.

O LaBIM-RS é composto por dois espaços com dez computadores de última geração cada um -Foto: Grégori Bertó/Palácio Piratini

“O BIM pode incorporar todas as etapas de uma construção e ajudar com a eficiência da obra, aumentando a produtividade e reduzindo os aditivos contratuais. A inauguração do LaBIM-RS significa que essa política, que é boa para o Estado, para as pessoas e para os empreendedores, está chegando ao Rio Grande do Sul”, disse o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Igor Calvet, salientando o vanguardismo do governo do Estado.

A instalação do LaBIM-RS está em conformidade com o projeto estratégico BIMGov, instaurado no Estado peloDecreto 56.311/2022. Em 2019, o governo federal dispôs sobre a Estratégia Nacional de Disseminação da BIM e instituiu o comitê gestor estratégico.

Escaneamento 3D

Entre os projetos do Estado que utilizam a metodologia BIM está o escaneamento em 3D das fachadas e do interior dos prédios do Caff e da Secretaria da Educação (Seduc). O escaneamento é a primeira etapa do trabalho piloto vinculado ao projeto estratégico BIMGov-RS e foi realizado com o objetivo de criar uma base de dados que contribua com o processo de gerenciamento das edificações, tanto em casos de reformas como na contratação de serviços de manutenção.

Na fase seguinte, será elaborado um modelo digital do Caff, que será desenvolvido no LaBIM-RS por uma equipe multidisciplinar composta por arquitetos e engenheiros vinculados a diferentes secretarias, como a de Obras Públicas, a de Sistemas Penal e Socioeducativo e a de Habitação e Regularização Fundiária, além daSPGG e da Seduc,

Comitê Gestor da Estratégia BIMGov-RS

Após o evento de inauguração, ocorreu a primeira reunião de 2023 do Comitê Gestor da Estratégia BIMGov-RS, da qual participaram a secretária Danielle, que conduziu a reunião, o presidente da ABDI, secretários de Estado e subsecretários da SPGG.

No ano passado, foram realizados dois encontros para discutir a continuidade da estratégia, que visa, entre outras medidas, atender à nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/21), que passará a ser adotada para as compras públicas a partir de dezembro de 2023, prevendo o uso preferencial da BIM para contratação de obras e serviços de engenharia e arquitetura.

Na reunião, foram apresentados a estratégia brasileira e o processo de implantação no Rio Grande do Sul, além de outros encaminhamentos, como a proposta de criação de quatro grupos de trabalho para o comitê e a atualização do decreto estadual de 2022, para a inclusão de novos órgãos.