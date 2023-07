Participe da?consulta?setorial?que revisa normativo de orientações sobre certificação de tipo

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)abriuumaconsultasetoriala respeito da minuta da revisão B da Instrução Suplementar (IS) 21-001 – “Orientações sobre Certificação de Tipo” .As alterações têm como principal propósito proporcionar uma melhor integração de Organizações de Projeto Certificadas no processo de obtenção de um certificado de tipo ou de sua emenda. As contribuições deverão ser enviadas até 17 de agosto por meio do formulário eletrônico disponívelna páginaConsultas Setoriais doportalda ANAC.