Ex-secretário de Governo Digital assume área de TI na ANAC

O ex-secretário de Governo Digital do Governo Federal Fernando Mitkiewicz é o novo superintendente de Tecnologia da Informação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Oficializado no posto na segunda-feira, 3 de julho, Mitkiewicz tem como missão promover a transformação digital da Agência e aprimorar o desenvolvimento de soluções digitais que sejam centradas no cidadão e capazes de entregar o valor público para a sociedade.

O atual titular da área de TI da ANAC foi secretário de Governo Digital quando o Brasil alcançou a vice-liderança mundial em maturidade nessa temática. Ele também foi conselheiro de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev); subsecretário de Gestão Estratégica, Tecnologia e Inovação do Ministério da Infraestrutura; conselheiro das companhias Docas do Ceará e da Bahia; coordenador geral de Gestão, Inovação e Indicadores do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTIC); e coordenador de Indicadores e Informação do Ministério das Comunicações.

No setor privado, atuou nos segmentos elétrico, de telecomunicações e consultoria. Ao longo da carreira, Mitkiewicz tem colecionado reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, como duas Medalhas Cruz de Mauá e os prêmios iBest 2021 e 2022. Graduado em engenharia elétrica, é especialista em Gestão Estratégica de Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e profissional em Gestão da Inovação pela Escola de Negócios e Inovação alemã Steinbeis.

A transformação digital, na visão de Mitkiewicz, é estratégica para que a ANAC consiga entregar valor público com a facilidade que a sociedade contemporânea espera. “É uma honra compor o quadro de gestores da ANAC, que é modelo de excelência dentro da Administração Pública Federal. Nosso objetivo na Agência é, cada vez mais, utilizar as tecnologias da informação e comunicação para inovar, nos tornarmos mais produtivos e gerarmos cada vez mais valor à sociedade, por meio de serviços digitais centrados no cidadão”, afirmou o novo superintendente TI da Agência.

