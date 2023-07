Zé Celso "está vivo e estável", diz amiga e médica do dramaturgo

Uma publicação compartilhada por Teatro Oficina Uzyna Uzona (@oficinauzynauzona)

Ela admitiu, no entanto, que ele poderá precisar de hemodiálise.“No momento em que ele precisar da ajuda, essa ajuda vai acontecer e, assim que ele se recuperar, ele volta a fazer a função dele. Esse vai ser um ciclo que a gente vai acompanhar em um período longo”, afirmou.

“A recuperação desse tipo de quadro é lenta e se prolonga por um tempo, pelo qual teremos que caminhar com paciência, coragem e muito amor”, acrescentou.

O perfil oficial do Teatro Oficina também informou em suas redes sociais que “o organismo de Zé Celso responde com sucesso aos cuidados recebidos pela equipe do Hospital das Clínicas”. Já as outras três pessoas que estavam no apartamento no momento do incêndio, entre elas, o marido do ator, Marcelo Drummond, e o ator Victor Rosa, testaram positivo para covid-19, mas seguem bem, em observação em outro local, o Hospital São Paulo. O ator Ricardo Bittencourt se encontra também nesse hospital, sendo cuidado por inalação de fumaça.

“Em relação aos três queridos que estavam também no apartamento do Zé, o Marcelo Drummond, o Ricardo Bittencourt e o Victor Rosa, eles estão muito bem de saúde, ainda internados por circunstâncias até bem tranquilas. A covid-19, que o Marcelo e o Victor Rosa testaram positivos, é assintomática. Mas, por protocolos, eles ainda não tiveram alta, mas brevemente vão ter. E o Ricardo, que testou negativo [para covid-19], também em breve estará de alta. Os três estão internados no Hospital São Paulo da Escola Paulista de Medicina. Falei com eles e eles estão bem”, disse a médica. Zé Celso também fez teste para covid-19, mas o resultado ainda não foi divulgado.

Hoje, em suas redes sociais, a atriz Fernanda Montenegro fez uma homenagem ao dramaturgo, desejando que ele se recupere do episódio. “Todo o nosso teatro, toda a atividade cultural, humanista, do nosso país está em comunhão com você nesta hora. Você vai sair dessa crise. Sua energia é inesgotável. Você é uma força sagrada da nossa resistência criativa. Você vencerá este momento”, escreveu.