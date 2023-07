ANA apresenta ações de capacitação durante o 7º Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa

Entre 3 e 7 de julho, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) participa do 7º Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa, em Maputo, Moçambique. Este evento é um espaço para promover oportunidades de cooperação e incentivar ações que fomentem a utilização responsável e consciente dos recursos naturais. O Congresso também permite o compartilhamento de experiências pedagógicas entre os países da CPLP, por meio de mesas redondas, cursos, painéis, oficinas e uma feira ambiental.

Estiveram presentes na sessão de abertura o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi; o presidente do Conselho Municipal de Maputo, Eneas Comiche; o presidente da Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), Joaquim Ramos; o secretário executivo da CPLP, Zacarias da Costa; e a ministra da Terra e Ambiente, Ivete Maibaze; entre outras autoridades.

Integraram a delegação brasileira no Congresso a superintendente adjunta de Apoio ao SINGREH e às Agências Infranacionais de Saneamento da ANA, Renata Maranhão, juntamente com a técnica em Assuntos Educacionais que atua na Agência, Jane Fontana. Além da equipe da ANA, participaram do encontro representantes do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e do Ministério da Educação (MEC).

Durante o evento aconteceu o lançamento do jogo educativo da Agência, AkauANA, uma iniciativa brasileira que poderá ser aproveitada e aplicada em diferentes contextos pelos países lusófonos para inserir a temática da água de forma lúdica e didática nas escolas. As representantes da ANA participaram de debates sobre as possibilidades de integração de ações de pesquisa, capacitação, pós-graduação e educação ambiental. E por fim no estande do Brasil, a Agência fez a divulgação do jogo e expôs suas ações de educação e capacitação.

Segundo Renata Maranhão, a participação no 7º Congresso Internacional permitiu conhecer melhor as experiências e demandas dos países da CPLP em relação às ações de educação na gestão de recursos hídricos, contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas de capacitação em andamento na Agência junto a essas nações.

“O evento oportunizou o estabelecimento de parcerias com consequente aplicação no fortalecimento das ações desenvolvidas no âmbito da cooperação Sul-Sul, que prevê, dentre outras atividades, a elaboração de um Programa de Educação e Capacitação em Recursos Hídricos e Saneamento com a oferta continuada de cursos presenciais, EaD e de pós-graduação no âmbito dos mestrados profissionais, ProfÁgua e ProfCiamb, apoiados pela Agência”, disse Maranhão.

De acordo com a técnica em assuntos educacionais da ANA, Jane Fontana, durante o evento em Moçambique os profissionais que atuam com educação ambiental em outras nações lusófonas demonstraram interesse no uso do jogo em seus países em diferentes contextos relacionados a desafios pertinentes ao saneamento básico.

O Congresso

O Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de LínguaPortuguesa é um dos eventos internacionais mais importantes no campo da educação ambiental. Na sua sétima edição, o evento teve um debate no fórum promovido pela Rede Lusófona sobre o tema Educação Ambiental: a Chave para a Sustentabilidade, contribuindo para o fortalecimento dos países lusófonos – debate que contou com a participação da ANA.

Esses congressos surgiram com o intuito de estabelecer uma articulação permanente da Lusofonia a partir do mapeamento do estado da arte da educação ambiental nos países de língua portuguesa. A partir dos debates promovidos nesses encontros, são firmados compromissos conjuntos entre os países da CPLP nessa temática.

O projeto

Nessa mesma perspectiva a ANA, a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e o Secretariado Executivo da CPLP vêm atuando ao lado dos países da Comunidade por meio do Projeto Apoio à Gestão e ao Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da Comunidade de Países de Portuguesa.

Essa iniciativa busca contribuir para a consolidação dos conhecimentos técnicos, melhoria da capacidade de oferecer resposta aos cidadãos e promoção de uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, e Timor-Leste. Para auxiliar esses governos, a iniciativa considera as necessidades específicas de cada país em termos de gestão e monitoramento dos recursos hídricos.

Estagiária Gabi Siqueira sob supervisão de Raylton Alves

Assessoria Especial de Comunicação Social (ASCOM)

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)

(61) 2109-5129/5495/5103

www.gov.br/ana | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | LinkedIn | TikTok