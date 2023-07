Educação é destaque em reunião do Conselho de Desburocratização e Empreendedorismo

O debate sobre educação empreendedora e a apresentação das ações dos comitês de trabalho foram os destaques da reunião de julho do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo (Cede). Organizado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), o encontro aconteceu nesta quarta-feira (5/7) no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff). Reunindo cerca de 40 pessoas, entre integrantes do conselho e convidados, o evento ressaltou a necessidade de aprofundar o entendimento dos objetivos do trabalho para o próximo período e, assim, estabelecer metas claras.

Representando a pasta, o secretário-adjunto da SPGG, Bruno Silveira, destacou a relevância do alinhamento entre os integrantes para potencializar os resultados.

"Com uma pauta de trabalho bem definida e prioridades estabelecidas, conseguiremos qualificar ainda mais os resultados obtidos para a sociedade. A educação, como sinalizou o governador Eduardo Leite em seu plano de governo, é a prioridade da administração", disse Silveira.

Com a participação da secretária da Educação, Raquel Teixeira, foram apresentadas as discussões e encaminhamentos no Comitê de Educação Empreendedora do Cede. Entre os pedidos à titular da pasta, esteve a solicitação para direcionar os esforços da sociedade civil com foco em cultura e empreendedorismo na educação.

Os números atualizados e metas do Tudo Fácil Empresas, plataforma que permite a abertura de empresas em dez minutos de forma on-line e gratuita, e o trabalho realizado no comitê de Revisão Legal foram abordados na reunião, comandada também pelo vice-presidente do Cede, André de Godoy.

Sobre o Cede

Criado em 2018, com o objetivo de auxiliar na proposição de demandas para facilitar a vida do cidadão e do empresário, assim como reduzir a burocracia do serviço público, o Cede é composto por sete secretarias do Poder Executivo e sete representantes da sociedade civil. A presidência é exercida pela SPGG.